СК закончил расследование дела экс вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди. Его обвиняют во взяточничестве

© Кадр из видео СУ СКР по Краснодарскому краю

© Кадр из видео СУ СКР по Краснодарскому краю

Дело бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди передадут в суд. Ему грозит до 12 лет заключения

Краевой СК закончил расследование дела 43-летнего бывшего замглавы Краснодара Кирилла Мавриди. Он обвиняется по ч. 2 ст. 290, п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взяток в виде денег через посредника за общее покровительство и попустительство по службе, совершенных в значительном и крупном размерах). В краевой прокуратуре уточнили, что дело передали в Первомайский районный суд Краснодара. Бывшему вице-мэру грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали, что в 2020 году Мавриди замещал должность руководителя департамента строительства края. По версии обвинения, он решил систематически брать взятки с коммерческих организаций, выполняющих госконтракты. Деньги бизнесмены переводили на банковский счет фирмы, подконтрольной Мавриди. Суммы взяток составляли от 100 до 500 тыс. рублей. В общей сложности чиновник получил таким образом 1,6 млн. рублей. В конце октября 2021 года Мавриди назначили на должность вице-мэра Краснодара. В начале декабря в городской администрации прошли обыски и его задержали. Позже стало известно,что чиновник находится в СИЗО.