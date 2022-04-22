На Федоровском гидроузле полностью обрушилась плотина. Источник Юга.ру рассказал, что там случилось

22 апреля в Абинском районе рухнула плотина на Федоровском гидроузле. Это может повлиять на водоснабжение рисовых чеков в нескольких районах

Телеграм-канал «Туподар» опубликовал пост, в котором сообщается, что Федоровский гидроузел оказался полностью разрушен. Источник Юга.ру, знакомый с ситуацией, подтвердил, что там случилось ЧП.

«Там полностью рухнула плотина. Ее теперь нет. Уровень воды там поднялся, но незначительно. Опасности вроде нет для ближайших населенных пунктов. Теперь, если ее задумают поднять (плотину), нужно будет построить обводной канал, чтобы осушить это место. Только потом поднимать. Там тысячи тонн железобетонных конструкций. Существует вероятность, что теперь возникнут проблемы с водоснабжением рисовых чеков, в том числе в Красноармейском и Калининском районах. Плотины нет, теперь уровень воды там не поднять (чтобы направить воду в сторону рисовых чеков). Реконструкции плотина не подлежит», — сказал источник. Редакция Юга.ру пока не располагает официальным комментарием.

Как писали Юга.ру, гидроузел находится в 2 км от станицы Федоровской Абинского района. 16 июня 2021 года Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции гидроузла общей стоимостью почти полмиллиарда рублей. В 2021 году проезд через гидроузел закрыли.

В конце 2017 года часть дорог рядом с гидроузлом закрыли для транспорта. Позже там разрешили передвигаться только легковым автомобилям.

UPD: Юга.ру связались с представителями ООО «СХП им.П.П.Лукьяненко» (основной вид деятельности — это выращивание зерновых культур) в Красноармейском районе. Там подтвердили, что вода от плотины питает их хозяйства. Но о случившемся там пока не знают. Также там сказали, что все, кто может дать официальный комментарий, сейчас находятся на посевной.