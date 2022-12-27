Больше всего жителей затронули уголовные дела о проблемном жилье — прокуратура Краснодарского края

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что дела обманутых дольщиков повредили наибольшему числу человек в регионе

В конце итоговой пресс-конференции руководители краевой прокуратуры вспомнили самые громкие дела. В их числе начальник отдела уголовно-судебного управления Андрей Степанян назвал дела застройщиков и долевом строительстве. «Если говорить о делах, которые причинили ущерб наибольшему количеству граждан, то это уголовные дела, связанные с долевым строительством. Суды рассмотрели 29 таких дел, 65 лиц в 2022 году осуждено. Было довольно громкое дело Анзора Пруидзе — о хищении свыше 3 млрд рублей у почти 1500 дольщиков», — рассказал Степанян. Сотрудники прокуратуры заявили, что за 2022 год удалось восстановить права более 100 тыс. граждан. Количество долгостроев, включенных в ЕРПО, удалось сократить с 191 до 96 объекта.

В Краснодаре от 37 семей требуют 12 млн рублей за долги осужденного застройщика: Дольщики достраивали свой дом сами

Прокуратура назвала наиболее частые нарушения с проблемном жильем: недостаточное софинансирование восстановления прав пострадавших дольщиков,

застройщики не соблюдают сроки,

органы власти не контролируют надлежаще темпы строительства многоквартирных домов, переданных региональному фонду для завершения строительства. По таким случаям прокуратура реагировала незамедлительно, иногда информируя губернатора Кубани. Сотрудники прокуратуры подчеркнули, что особое внимание уделили правам граждан, вложивших деньги в самовольные постройки. За год количество самостроев удалось сократить с 440 до 336. За 5 лет возбуждено и расследовано 306 уголовных дел, из них 196 — против застройщиков и их сообщников, 18 — против должностных лиц. Большинство дел направлены в суд. В прокуратуре отметили, что актуальным остается восстановление прав лиц, инвестировавших деньги в строительство самостроев. Федеральное законодательство не предусматривает меры господдержки для таких граждан, поэтому они могут претендовать лишь на возмещение ущерба в уголовных и гражданских судах. Однако администрация и прокуратура края в июне 2022 года изменили региональное законодательство, чтобы запустить возмещение материального ущерба владельцам квартир в ЖК «Курортный берег».