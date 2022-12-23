«Тут я уже всех достал». Дело краснодарского адвоката Беньяша* о дискредитации армии перенесли в Первомайский суд

Судья Юлия Дудченко сразу запретила делать фото и записывать видео. Михаил* подал ходатайство с просьбой разрешить снимать, но его не удовлетворили. Затем в ходе заседания выяснилось, что в протоколе допущена ошибка — указан предыдущий адрес проживания адвоката, где неоднократно проходили обыски.

«После второго обыска мне показалось, что, наверное, квартира какая-то несчастливая, и решил переехать в район получше и дом посвежее. А по привычке дело загнали в Ленинский», — объяснил Беньяш* в своём телеграме.

В связи с этим Михаил* подал ходатайство о переносе дела в Первомайский суд Краснодара — прошение удовлетворили.

«Справедливое решение. Это конституционное право каждого человека. В Ленинском суде я уже всех достал, поэтому Первомайский», — сказал Михаил Беньяш* в конце заседания.

Напомним, 15 ноября Михаила Беньяша* пригласили в управление МВД РФ по Краснодару, чтобы составить протокол по административной статье 20.3.3 о дискредитации армии за 20 постов в телеграм-канале. Адвокат назвал специальную военную операцию в Украине запрещённым словом из пяти букв, а сотрудники правоохранительных органов посчитали, что таким образом он препятствовал использованию ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан, поддержанию международного мира и безопасности.

Кроме того, полиция усмотрела дискредитацию армии в слове «двойные».

«Видимо, нейросети для МВД по госзаказу покупали, собрали сервера из китайского барахла, и искусственный интеллект краснодарской полиции дал сбой, перепутав запрещённое с разрешённым», — объяснил Беньяш*.

В апреле полиция уже предъявляла претензии к видео Беньяша* с критикой СВО, но суд прекратил то дело из-за истечения срока давности.

* — Минюст РФ признал Михаила Беньяша иноагентом 28 октября. Иностранным источником указана Украина, причиной включения названа политическая деятельность.