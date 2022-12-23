«Тут я уже всех достал». Дело краснодарского адвоката Беньяша* о дискредитации армии перенесли в Первомайский суд

Краснодарский край

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  • Михаил Беньяш © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Михаил Беньяш © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

23 декабря в Ленинском суде Краснодара рассматривали административное дело адвоката Михаила Беньяша*

Судья Юлия Дудченко сразу запретила делать фото и записывать видео. Михаил* подал ходатайство с просьбой разрешить снимать, но его не удовлетворили. Затем в ходе заседания выяснилось, что в протоколе допущена ошибка — указан предыдущий адрес проживания адвоката, где неоднократно проходили обыски.

«После второго обыска мне показалось, что, наверное, квартира какая-то несчастливая, и решил переехать в район получше и дом посвежее. А по привычке дело загнали в Ленинский», — объяснил Беньяш* в своём телеграме.

В связи с этим Михаил* подал ходатайство о переносе дела в Первомайский суд Краснодара — прошение удовлетворили.

«Справедливое решение. Это конституционное право каждого человека. В Ленинском суде я уже всех достал, поэтому Первомайский», — сказал Михаил Беньяш* в конце заседания.

Напомним, 15 ноября Михаила Беньяша* пригласили в управление МВД РФ по Краснодару, чтобы составить протокол по административной статье 20.3.3 о дискредитации армии за 20 постов в телеграм-канале. Адвокат назвал специальную военную операцию в Украине запрещённым словом из пяти букв, а сотрудники правоохранительных органов посчитали, что таким образом он препятствовал использованию ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан, поддержанию международного мира и безопасности.

Кроме того, полиция усмотрела дискредитацию армии в слове «двойные».

«Видимо, нейросети для МВД по госзаказу покупали, собрали сервера из китайского барахла, и искусственный интеллект краснодарской полиции дал сбой, перепутав запрещённое с разрешённым», — объяснил Беньяш*.

В апреле полиция уже предъявляла претензии к видео Беньяша* с критикой СВО, но суд прекратил то дело из-за истечения срока давности.

* — Минюст РФ признал Михаила Беньяша иноагентом 28 октября. Иностранным источником указана Украина, причиной включения названа политическая деятельность.

Армия Конституция РФ Министерство внутренних дел РФ Министерство обороны России Михаил Беньяш (признан иноагентом) Полиция Правосудие Свобода слова Суд Юриспруденция

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«Тут я уже всех достал». Дело краснодарского адвоката Беньяша* о дискредитации армии перенесли в Первомайский суд
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