Сочинскому пенсионеру назначили штраф 3 млн рублей по делу о фейках про армию

В Сочи 24 августа вынесли приговор Евгению Золотову по уголовному делу о распространении фейков о деятельности Вооруженных сил РФ. Журналистка Юга.ру связалась с его адвокатом

Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Золотов проходил по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, совершенное по идеологическим мотивам или из ненависти, либо вражды в отношении какой-либо социальной группы). Военному пенсионеру грозил штраф от 3 млн рублей или лишение свободы на срок до десяти лет. Прокурор же требовал посадить Золотова на шесть лет.

Согласно материалам дела, в марте этого года подсудимый публиковал в своих социальных сетях заведомо ложную информацию о ходе спецоперации в Украине, указывал на некомпетентность российских военных, а также пренебрежительно и оскорбительно высказывался в их сторону. Следствие длилось несколько месяцев, всё это время мужчина находился под подпиской о невыезде.

При вынесении приговора суд учёл, что Золотов является военным пенсионером по выслуге лет, имеет на иждивении детей. Он признал вину, раскаялся в содеянном и помогал следствию — предоставлял всю необходимую информацию, ничего не утаивал. Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Журналистка портала Юга.ру связалась с Сергеем Костюком, адвокатом Золотова. Юрист рассказал, что в ближайшее время получит приговор, изучит его и вместе с клиентом будет принимать решение о дальнейших действиях.

«Я думаю, что, скорее всего, мы будем подавать апелляцию на уменьшение суммы штрафа. Но пока точно сказать не могу, последнее слово за Золотовым», — сообщил Костюк.

Как писали Юга.ру, Крымский районный суд оштрафовал полицейского роты патрульно-постовой службы на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии России. Из материалов дела следует, что сотрудник на работе публично высказывался о теме, которая подпадает под статью.