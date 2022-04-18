В Краснодаре парень поджег диван. Суд увидел в этом дискредитацию военных

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

13 апреля житель Краснодара поджег диван на улице Котлярова. По версии суда, это была протестная акция

Телеграм-канал Baza 16 апреля опубликовал пост, что в Краснодаре 23-летний молодой человек вынес на аллею диван и поджег его. На земле около дивана он написал слово с латинской буквой Z, которую сейчас можно встретить на муниципальном транспорте и рекламных баннерах.

18 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что за эту акцию против молодого человека составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

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«Из материалов, представленных суду, следует, что 13 апреля 2022 года мужчина, находясь на территории аллеи на улице Котлярова, осуществил протестную акцию, в ходе которой использовал лозунги, а также поджег диван для привлечения внимания», — говорится в сообщении суда.

Молодого человека признали виновным и оштрафовали на 30 тыс. рублей. 

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за плевок в сторону баннера с буквой Z. Напомним, суды Краснодарского края за полтора месяца рассмотрели 89 материалов по делам о пацифистских акциях и дискредитации военных. Одного из фигурантов оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Краснодар Правосудие Свобода слова Суд Украина

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