В Краснодаре парень поджег диван. Суд увидел в этом дискредитацию военных

13 апреля житель Краснодара поджег диван на улице Котлярова. По версии суда, это была протестная акция

Телеграм-канал Baza 16 апреля опубликовал пост, что в Краснодаре 23-летний молодой человек вынес на аллею диван и поджег его. На земле около дивана он написал слово с латинской буквой Z, которую сейчас можно встретить на муниципальном транспорте и рекламных баннерах.

18 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что за эту акцию против молодого человека составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».