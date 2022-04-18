В Краснодаре парень поджег диван. Суд увидел в этом дискредитацию военных
13 апреля житель Краснодара поджег диван на улице Котлярова. По версии суда, это была протестная акция
Телеграм-канал Baza 16 апреля опубликовал пост, что в Краснодаре 23-летний молодой человек вынес на аллею диван и поджег его. На земле около дивана он написал слово с латинской буквой Z, которую сейчас можно встретить на муниципальном транспорте и рекламных баннерах.
18 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что за эту акцию против молодого человека составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
«Из материалов, представленных суду, следует, что 13 апреля 2022 года мужчина, находясь на территории аллеи на улице Котлярова, осуществил протестную акцию, в ходе которой использовал лозунги, а также поджег диван для привлечения внимания», — говорится в сообщении суда.
Молодого человека признали виновным и оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за плевок в сторону баннера с буквой Z. Напомним, суды Краснодарского края за полтора месяца рассмотрели 89 материалов по делам о пацифистских акциях и дискредитации военных. Одного из фигурантов оштрафовали на 100 тыс. рублей.