«Я уже не верила в справедливость». В Краснодарском крае вернули домой мобилизованного отца троих детей

30 ноября женщина сообщила журналистке Юга.ру, что её муж вернулся домой.

«Он не знал, что я добиваюсь его возвращения. И я уже не верила в справедливость. Пришёл командир батальона и сказал: «Бойченков, собирай вещи, ты демобилизирован». Муж несколько раз переспросил, правда ли это. Ему подтвердили. Он говорит: «У меня сердце из груди выпрыгивало, так неожиданно это всё было». Саша ездил долго по Ростову в поисках живых цветов. В 4:20 я его встретила, он мне розы подарил. В 5 утра приехали домой. Заходим, он говорит: «Дети, я дома». Они все вскочили с кроватей и начали кричать «Папа, папочка!». Подбежали, обняли его, стали плакать. А до этого пацаны все два месяца не показывали мне, что переживают, не хотели меня расстраивать», — рассказала Азия.

По её словам, на протяжении суток дети рассказывали ему, как дела в школе, что у них нового. В настоящее время Александр уже вернулся на работу.

Напомним, Александру Бойченкову принесли повестку 25 сентября. После того, как 4 октября вышли Указания Генштаба ВС РФ о порядке предоставления отсрочки от мобилизации, согласно которым отцы трёх и более детей до 16 лет освобождаются от призыва, Азия начала обращаться в различные инстанции. На протяжении двух месяцев женщина одна занималась домашним хозяйством — у семьи более 10 голов дойных коров — и воспитывала трёх несовершеннолетних детей.