Краснодарский суд приговорил политика Андрея Пивоварова к 4 годам колонии

Краснодарский край

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  • Андрей Пивоваров в день приговора © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    Андрей Пивоваров в день приговора © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

15 июля в Краснодаре огласили приговор Андрею Пивоварову

15 июля Ленинский районный суд Краснодара признал виновным российского политика Андрея Пивоварова. Его обвиняли в руководстве нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ). Он был исполнительным директором организации «Открытая Россия». 

В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными структуры, связанные с Михаилом Ходорковским: OR Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в Великобритании, Open Russia и Institute of Modern Russia, Inc в США. Российские власти считают, что движение «Открытая Россия» имеет отношение к этим юрлицам и поэтому тоже является нежелательной организацией на территории РФ, хотя в отношении неё Генпрокуратура не вынесла аналогичное решение. Роскомнадзор включил её в свой перечень нежелательных.

«Открытую Россию» ликвидировали 27 мая 2021 года, а через два дня против Пивоварова возбудили уголовное дело.

Людей, которые пикетировали в поддержку политика, в ноябре задержали. Также партия «Яблоко» выдвигала его на выборы в Госдуму, но в СИЗО ему не выдали необходимую для выдвижения копию паспорта. 

Спустя 13,5 месяцев в СИЗО Краснодара суд назначил Пивоварову 4 года в колонии общего режима и дополнительно 8 лет запрета на общественно-политическую деятельность, в том числе в интернете. Обвинение запрашивало на один год лишения свободы больше.

«Какой бы ни был сегодня приговор, я останусь свободным человеком», — произнёс Пивоваров перед началом заседания. 

11 июля политик выступил с последним словом. Юга.ру опубликовали часть его речи. 

В ближайшие 10 дней адвокаты Пивоварова подадут апелляцию. 

«Никакие шансы на освобождение не хочу сейчас обсуждать. Наша задача — работать. Дай бог произойдёт всё, как мы хотим», — прокомментировал адвокат Сергей Бадамшин.

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