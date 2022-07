Краснодарский суд приговорил политика Андрея Пивоварова к 4 годам колонии

15 июля Ленинский районный суд Краснодара признал виновным российского политика Андрея Пивоварова. Его обвиняли в руководстве нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ). Он был исполнительным директором организации «Открытая Россия».

В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными структуры, связанные с Михаилом Ходорковским: OR Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в Великобритании, Open Russia и Institute of Modern Russia, Inc в США. Российские власти считают, что движение «Открытая Россия» имеет отношение к этим юрлицам и поэтому тоже является нежелательной организацией на территории РФ, хотя в отношении неё Генпрокуратура не вынесла аналогичное решение. Роскомнадзор включил её в свой перечень нежелательных.

«Открытую Россию» ликвидировали 27 мая 2021 года, а через два дня против Пивоварова возбудили уголовное дело.

Людей, которые пикетировали в поддержку политика, в ноябре задержали. Также партия «Яблоко» выдвигала его на выборы в Госдуму, но в СИЗО ему не выдали необходимую для выдвижения копию паспорта.

Спустя 13,5 месяцев в СИЗО Краснодара суд назначил Пивоварову 4 года в колонии общего режима и дополнительно 8 лет запрета на общественно-политическую деятельность, в том числе в интернете. Обвинение запрашивало на один год лишения свободы больше.

«Какой бы ни был сегодня приговор, я останусь свободным человеком», — произнёс Пивоваров перед началом заседания.

11 июля политик выступил с последним словом. Юга.ру опубликовали часть его речи.

В ближайшие 10 дней адвокаты Пивоварова подадут апелляцию.

«Никакие шансы на освобождение не хочу сейчас обсуждать. Наша задача — работать. Дай бог произойдёт всё, как мы хотим», — прокомментировал адвокат Сергей Бадамшин.