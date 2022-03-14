Журналистка и выпускница КубГУ вышла с пацифистским плакатом во время прямого эфира новостей на Первом канале

14 марта сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая работала на региональном ГТРК и окончила КубГУ, вышла с плакатом пацифистского содержания во время прямого эфира федерального телеканала

Во время выпуска программы «Время», которую ведет Екатерина Андреева в прямом эфире, в студию забежала женщина с плакатом в руках, на котором были написаны пацифистские лозунги.

По данным телеграм-канала Mash, женщину, которая держала плакат, зовут Марина Овсянникова. У себя на странице в социальных сетях она написала, что окончила Кубанский государственный университет и Президентскую академию РАНХиГС. Также на странице журналистки есть вырезки из эфира, где она ведет программу на ГТРК «Кубань». Под постами Овсянниковой в фейсбуке каждую минуту появляются новые комментарии с благодарностями, сейчас около 18 тыс. комментариев.

По данным ТАСС, Первый канал уже начал внутреннюю проверку после случившегося.

«В прямом эфире программы «Время» действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», — цитирует сообщение канала издание.

Отметим, что сейчас запись эфира на сайте Первого канала с самим инцидентом недоступна.