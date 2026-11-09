Мышьяк и нефтепродукты: фильтрат с полигона под Новороссийском попал в Черное море

Суд утвердил штраф в 150 тысяч рублей мастеру полигона «Терра-Н» за загрязнение водоемов и почвы в Новороссийске

Предыстория: мусорный полигон «Терра-Н» регулярно фигурирует в экологических скандалах. После серии пожаров летом 2024 года свалка вспыхнула снова 13 марта 2025 года — тушение затянулось почти на месяц из-за необратимого внутреннего горения . 26 марта на объекте сошел «мусорный оползень». В тот же день фильтрат потек в реку Озерейку и в Черное море .

9 ноября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что краснодарский краевой суд признал законным приговор в отношении мастера полигона ООО «Терра-Н», виновного по статье о нарушении правил обращения с отходами, повлекшем загрязнение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Он заплатит штраф в размере 150 тыс. рублей.

По данным суда, с марта 2023 года по январь 2024 года обвиняемый, исполнявший обязанности начальника производства, не обеспечил обслуживание дренажной системы и не устранил переливы фильтрата. В результате токсичные отходы попали в почву в урочище горы Щелба, ручей Безымянный, реку Озерейку и акваторию Черного моря. В пробах обнаружили превышение нормативов по нефтепродуктам, ионам аммония, железу, мышьяку, цинку, меди, кадмию и хлоридам.

Подсудимый вину не признал, сославшись на обильные осадки и отрицая связь между работой полигона и загрязнением моря. Несмотря на жалобу защиты, суд оставил решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.