«Намерены бороться до конца». Земли чайных плантаций в Сочи решили отдать нацпарку

Краснодарский край

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  • Плантации чая в Сочи © Фото lanakray, freepik.com
    Плантации чая в Сочи © Фото lanakray, freepik.com

Суд принял решение изъять земли чайных плантаций в пользу нацпарка Сочи

В Сочи суд решил изъять земли чайных плантаций и отдать их нацпарку. Прокуратура считает, что таким образом получится сохранить местную флору и фауну, сообщил ТАСС. Всего плантации занимают 5,5 га.

Также компании обязали демонтировать все постройки и производственные помещения, избавиться от животных и освободить земли. Решение суд принял в отношении ЗАО «Хоста чай», АО «Мацестинский чай», ОАО «Солохаульский чай», ЗАО «Шапсугский чай», АО «Адлерский чай».

Как рассказал Юга.ру президент Ассоциации производителей Краснодарского чая Константин Туршу, компании начали подавать апелляции и написали письмо президенту РФ.

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«Есть законы, которые на нашей стороне. Мы оцениваем свои шансы, как большие и не опускаем руки. Все хозяйства настроены на борьбу и намерены бороться до конца», — сказал Туршу.

По данным краевой прокуратуры, землеустроительная экспертиза установила, что границы и площадь нацпарка изменили незаконно. В отношении первоначальных собственников земель завели 50 уголовных дел, в отношении 25 человек дела закрыли. В ведомстве отметили, что арест был необходим, чтобы сохранить существующее состояние земель федеральной собственности. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что Генпрокуратура РФ изъяла земли чайных компаний и ферм. В ведомстве посчитали, что участки передали в собственность с нарушениями. Владельцы территорий не согласны с таким решением.

Прокуратура Сочи Чай

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