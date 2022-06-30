Россия выплатила краснодарцу 5 тыс. евро за нарушение права на свободные выборы

Краснодарец Максим Дроздов получил от России компенсацию за нарушения на выборах в Госдуму 2011 года. Решение вынес ЕСПЧ

Как писали Юга.ру, 22 февраля Европейский суд по правам человека опубликовал решение о присуждении компенсации краснодарцу Максиму Дроздову за нарушение его права на свободные выборы (ст. 3 протокола 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Дроздов рассказал, что в 2011 году участвовал в выборах в Госдуму в качестве наблюдателя от партии «Яблоко». Его участок № 22-80 располагался в школе № 80. Председательница участковой избирательной комиссии задержала выдачу протоколов после подсчета голосов, ранним утром Дроздов вынужденно уехал с участка и попросил наблюдателя от другой партии взять копию протокола для него. По результатам выборов партия «Яблоко» не прошла в парламент. А результаты подсчета голосов в протоколе не совпали с опубликованными на сайте избиркома.

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Вскоре юрист Елена Резинькова предложила активисту подать жалобу в суд, чтобы аннулировать результаты выборов по участку № 22-80. Районный суд отказал, аппеляция и кассация в краевом суде не помогли. В сентябре 2012 года Дроздов обратился в ЕСПЧ. «И ровно через десять лет [после выборов] справедливость восторжествовала. Честно говоря, я бы больше предпочел смену власти [законным путем в результате выборов] в 2011 году», — прокомментировал активист. С 2018 года Дроздову помогала юрист Юлия Федотова. Вердикт ЕСПЧ ее не обнадежил. «Я не считаю, что это может повлиять на что бы то ни было в России, потому что ничто ни на что здесь не влияет, и Россия просто платит деньги по решениям ЕСПЧ», — отметила юрист.

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23 июня Дроздову пришла выплата. Правда, несмотря на месячную задержку (государство-ответчик должно отправлять деньги в течение трех месяцев с решения), проценты он не получил. Выплату конвертировали в рубли по курсу 1 евро = 55 рублей (275 тыс. рублей). От лица России с истцами рассчитывается Минюст. «Да, расплатилась Родина. Что до впечатлений... Когда суд вынес вердикт и я об этом узнал, впечатления были ярче. А сейчас уже рутина», — поделился Дроздов с журналисткой Юга.ру. Часть суммы он направил правозащитной инициативе.

Напомним, Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Пять лет назад ЕСПЧ обязал страну выплатить 38 тыс. евро за нарушение права на честные выборы в 2011 году. После оглашения их результатов по России прошла волна протеста. Фоторепортаж с митинга в Краснодаре смотрите здесь.