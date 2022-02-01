Судья Захарчевский ушел в отставку после просьбы главы СК возбудить против него уголовное дело

Судья Захарчевский, который в 2020-м насмерть сбил человека, ушел в отставку спустя почти два года

Как писали Юга.ру, судья Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевский в апреле 2020 года сбил велосипедиста и уехал. Пострадавший позже умер в больнице. Семье погибшего четыре раза отказали в возбуждении уголовного дела. На пятый раз его завели, но по факту смерти, а не против судьи. В октябре 2020 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

28 января стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит просьбу Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении Захарчевского. После этого Захарчевский подал в отставку, и Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила его полномочий с 1 февраля.