Судья Захарчевский ушел в отставку после просьбы главы СК возбудить против него уголовное дело

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой суд © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой суд © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Судья Захарчевский, который в 2020-м насмерть сбил человека, ушел в отставку спустя почти два года

Как писали Юга.ру, судья Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевский в апреле 2020 года сбил велосипедиста и уехал. Пострадавший позже умер в больнице. Семье погибшего четыре раза отказали в возбуждении уголовного дела. На пятый раз его завели, но по факту смерти, а не против судьи. В октябре 2020 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

28 января стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит просьбу Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении Захарчевского. После этого Захарчевский подал в отставку, и Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила его полномочий с 1 февраля.

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Бастрыкин также попросил возбудить уголовные дела против пяти бывших и действующих судей из Татарстана, Северной Осетии, Омской и Новосибирской областей.

Напомним, другую кубанскую судью Елену Хахалеву, обвинение которой поддержал Бастрыкин, принудительно лишили полномочий в июле 2020 года. В декабре 2021 года она покинула Россию — за неделю до разрешения ВККС возбудить против нее уголовное дело за особо крупное мошенничество и служебный подлог.

Александр Бастрыкин ДТП Суд

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