В Анапе убили мужчину, который ранил полицейских. Ранее на него завели уголовное дело

Мужчину, который ранил полицейских и забаррикадировался дома, убили ответным огнем

В селе Цибанобалка полицейские убили 56-летнего мужчину, который ранил сотрудников полиции. Анапчанин забаррикадировался дома, не реагировал на требования сдаться и продолжал стрелять.

«После очередного отказа фигуранта прекратить огонь, в ходе специальной операции, ответным огнем он был ликвидирован», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 295 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника полиции), ч. 2 ст. 318 и ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении двух сотрудников полиции).

По данным следствия, мужчина проживал на улице Садовой и накопил долги по ЖКХ. 14 ноября к нему приехали сотрудники коммунальных служб и полицейские, чтобы отключить коммуникации.

Мужчина напал на участковых. Одному он причинил колотую рану бедра, а второму порезал ладонь. После этого анапчанин открыл огонь по следователю СК.