В Анапе убили мужчину, который ранил полицейских. Ранее на него завели уголовное дело
Мужчину, который ранил полицейских и забаррикадировался дома, убили ответным огнем
В селе Цибанобалка полицейские убили 56-летнего мужчину, который ранил сотрудников полиции. Анапчанин забаррикадировался дома, не реагировал на требования сдаться и продолжал стрелять.
«После очередного отказа фигуранта прекратить огонь, в ходе специальной операции, ответным огнем он был ликвидирован», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 295 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника полиции), ч. 2 ст. 318 и ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении двух сотрудников полиции).
По данным следствия, мужчина проживал на улице Садовой и накопил долги по ЖКХ. 14 ноября к нему приехали сотрудники коммунальных служб и полицейские, чтобы отключить коммуникации.
Мужчина напал на участковых. Одному он причинил колотую рану бедра, а второму порезал ладонь. После этого анапчанин открыл огонь по следователю СК.
Как писали Юга.ру, конфликт начался около 17 часов вечера. Очевидцы рассказывали, что слышали звуки, похожие на выстрелы. Мужчина считал себя «гражданином СССР»*.
* Минюст объявил неформальное объединение «Граждан СССР» экстремистской организацией.