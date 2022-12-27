Уголовное дело в отношении замруководителя Кубаньмелиоводхоза из-за аварии на Федоровском гидроузле направили в краснодарский суд

Краевая прокуратура направила в Советский районный суд Краснодара уголовное дело в отношении первого заместителя Управления «Кубаньмелиоводхоза». Его подозревают по п. «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Об этом сообщили на итоговой пресс-конференции с прокурором края Сергеем Табельским.

По версии следствия, первый заместитель знал о предаварийном состоянии объекта и что ремонт там не окончен, но все равно потребовал опустить сегментные затворы плотины реки Кубани. Из-за этого произошел подпор водой и обрушилась плотина стоимостью 270 млн рублей. Это привело к снижению плановых посевных площадей в пяти районах края.

Врио директора управления Михаила Фролова привлекли к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ (Нарушение требований к обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации и реконструкции гидротехнических сооружений), ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (Нарушение требований технических регламентов, проектной документации при реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, которые повлекли причинение вреда государственному имуществу).

Начальник отдела уголовно-судебного управления Андрей Степанян назвал дело Федоровского гидроузла одним из самых громких в 2022 году.

Как писали Юга.ру, 22 апреля на Федоровском гидроузле рухнула его плотина, а 13 мая — временная дамба, которую насыпали взамен обвалившейся. Посмотреть на гидроузел с высоты птичьего полета можно здесь.