В России не исполнят решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. Из принятых до этой даты неисполненными остаются 1984

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Депутаты Государственной думы России приняли в третьем чтении проекты федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека

7 июня на сайте Государственной думы опубликовали новость о том, что депутаты приняли проекты о неисполнении решений ЕСПЧ. Это значит, что Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, которые принимаются после 15 марта 2022 года (это дата подачи РФ заявления о выходе из Совета Европы). Компенсации по решениям, которые принимались до 15 марта, будут выплачивать в рублях и на счета в российских банках. Решения судов РФ будут иметь верховенство над решениями ЕСПЧ.

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В тексте новости приводятся слова председателя ГД Вячеслава Володина, который сказал, что ЕСПЧ «стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков». Он привел в пример требование суда о признании в России однополых браков.

«И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем», — сказал Володин.

В декабре 2021 года ЕСПЧ присудил 9 тыс. евро семье парня из Краснодарского края, погибшего в армии 20 лет назад. В феврале 2020 года суд обязал Россию выплатить краснодарцу 5 тыс. евро за нарушение права на свободные выборы в 2011 году. В январе 2022 года в ЕСПЧ направили жалобы на пытки восьми жителей Кубани со стороны правоохранителей. В России эти дела не дошли до приговоров.

С юридической точки зрения граждане России могут направлять жалобы на нарушение прав человека в ЕСПЧ, этого им никто не запрещал, но только до 15 сентября 2022 года (спустя шесть месяцев после уведомления о выходе из Совета Европы). Юга.ру поговорили с Ольгой Садовской, руководителем отдела международно-правовой защиты Комитета против пыток, который, в том числе, направлял жалобы в ЕСПЧ по делам о нарушении прав человека.

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«На сайте суда (ЕСПЧ) указано, что 1984 дела находятся на контроле Комитета Министров — это количество принятых до 15 марта 2022 года и не исполненных Россией решений. Сейчас в ЕСПЧ находится 18 тыс. нерассмотренных жалоб России — почти 25 % от общей массы жалоб в ЕСПЧ. Россия и раньше не торопилась исполнять решения ЕСПЧ. ЕСПЧ также дает конкретные указания, что нужно предпринять в конкретном кейсе и в рамках законодательства в стране, чтобы не нарушать права человека. Эти указания власти РФ почти полностью игнорировали», — рассказала руководитель отдела международно-правовой защиты Комитета против пыток Ольга Садовская. 

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По словам Садовской, меры индивидуального порядка еще соблюдались, например, уже после прекращения уголовного дела в российском суде его могли возобновить и довести до конца после решения ЕСЧП. В то же время общие меры — в плане изменения законодательства, — никак не принимались во внимание в РФ.

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