В мэрии Краснодара прошли обыски. Опять

В администрацию Краснодара снова пришли силовики. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались одним из чиновников

3 декабря телеграм-канал «Телетайп Краснодар» опубликовал пост с информацией об обысках в здании администрации Краснодара.

Интернет-портал 93.ru со ссылкой на источник сообщает, что силовики заинтересовались персоной вице-мэра Кирилла Мавриди. При этом в мэрии города эту информацию не комментируют.

Напомним, Кирилл Мавриди был назначен вице-мэром 27 октября. Он курирует вопросы инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства и закупок.