В мэрии Краснодара прошли обыски. Опять

Краснодарский край

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  • Администрация Краснодара © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Администрация Краснодара © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В администрацию Краснодара снова пришли силовики. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались одним из чиновников

3 декабря телеграм-канал «Телетайп Краснодар» опубликовал пост с информацией об обысках в здании администрации Краснодара.

Интернет-портал 93.ru со ссылкой на источник сообщает, что силовики заинтересовались персоной вице-мэра Кирилла Мавриди. При этом в мэрии города эту информацию не комментируют.

Напомним, Кирилл Мавриди был назначен вице-мэром 27 октября. Он курирует вопросы инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства и закупок.

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Ранее Юга.ру писали, что силовики уже приходили с обысками в администрацию Краснодара. 22 октября правоохранители работали в кабинете бывшего вице-мэра Артема Доронина. Позже появилась информация, что Доронин уволился со своего поста, но официально это не подтверждали. На следующий день пресс-слжуба администрации внесла конкретику, подтвердив увольнение чиновника.

Кадровые перестановки и визиты сотрудников полиции к чиновникам начались после того, как Евгений Первышов покинул пост мэра города, а его место занял бывший первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

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В мэрии Краснодара прошли обыски. Опять
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