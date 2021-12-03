В мэрии Краснодара прошли обыски. Опять
В администрацию Краснодара снова пришли силовики. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались одним из чиновников
3 декабря телеграм-канал «Телетайп Краснодар» опубликовал пост с информацией об обысках в здании администрации Краснодара.
Интернет-портал 93.ru со ссылкой на источник сообщает, что силовики заинтересовались персоной вице-мэра Кирилла Мавриди. При этом в мэрии города эту информацию не комментируют.
Напомним, Кирилл Мавриди был назначен вице-мэром 27 октября. Он курирует вопросы инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства и закупок.
Ранее Юга.ру писали, что силовики уже приходили с обысками в администрацию Краснодара. 22 октября правоохранители работали в кабинете бывшего вице-мэра Артема Доронина. Позже появилась информация, что Доронин уволился со своего поста, но официально это не подтверждали. На следующий день пресс-слжуба администрации внесла конкретику, подтвердив увольнение чиновника.
Кадровые перестановки и визиты сотрудников полиции к чиновникам начались после того, как Евгений Первышов покинул пост мэра города, а его место занял бывший первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.