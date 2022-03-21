В Краснодаре мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за плевок
В Краснодаре суд вынес приговор мужчине, который плюнул на баннер с изображением буквы Z. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей
В марте в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, что к баннеру с изображением буквы Z на улице Школьной подошел мужчина и плюнул на него. Все это снял на видеорегистратор водитель и выложил в интернет. 18 марта телеграм-канал Baza написал, что мужчину, который плюнул на баннер, нашли.
По данным телеграм-канала, против него возбудили дело по ст. 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Максимальное наказание для физлиц по этой статье — штраф 50 тыс. рублей (для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей).
Читайте также:
21 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор мужчине. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
«Молодой человек пояснил суду, что таким образом выразил свое отношение к спецоперации, проводимой на территории Украины, однако сам плевок считает неправильным поступком», — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что запись с камеры видеорегистратора сделана 6 марта.
Ранее Юга.ру писали, что в Сочи девушку оштрафовали на 100 тыс. рублей за пацифистские стикеры. А в Краснодаре местный житель получил 15 суток ареста за свастику на баннере с буквой Z у Вечного огня.