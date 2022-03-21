В Краснодаре мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за плевок

В Краснодаре суд вынес приговор мужчине, который плюнул на баннер с изображением буквы Z. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей

В марте в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, что к баннеру с изображением буквы Z на улице Школьной подошел мужчина и плюнул на него. Все это снял на видеорегистратор водитель и выложил в интернет. 18 марта телеграм-канал Baza написал, что мужчину, который плюнул на баннер, нашли.

По данным телеграм-канала, против него возбудили дело по ст. 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Максимальное наказание для физлиц по этой статье — штраф 50 тыс. рублей (для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей).