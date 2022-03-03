Краснодарскую активистку арестовали и увезли в Выселковский район. Ей намекают на уголовное преследование

Напомним, 24 февраля ТАСС опубликовал объявление президента Путина о начале «специальной военной операции» в Украине. После этого люди по всей стране вышли на улицы с призывами к миру и подписали письма против «военной операции». Пикетчики жаловались на преследование, журналистов увозили в отделение полиции с места предполагаемой акции, деятелям культуры предлагали на камеру подписывать обращение в поддержку российских военных. Вечером 24 февраля редакция Юга.ру вела онлайн-трансляцию из центра Краснодара, где люди собрались в знак протеста против «военной операции». По данным правозащитников, оттуда в отделения полиции увезли не менее 55 человек, при этом официально большинство из них не задерживали. Но задержали активистку, которая им помогала, хотя не участвовала в акции, — Алипат Султанбегову. Узнали у ее защитника Станислава Балахничева, как это произошло и что с девушкой сейчас. 24 февраля после несанкционированной прогулки активисты, которые не участвовали в ней, разделились и поехали помогать «незадержанным» к двум ОВД. Рядом с отделением на Садовой оказались Виталий Немцев и Алипат Султанбегова.

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Балахничев объяснил, что дежурство у отделений после любых протестов — обычная практика: правозащитникам нужно знать, скольких людей увозят, скольких из них задерживают с протоколами, куда их направляют после. Активисты переписывают данные этих людей и передают адвокатам, взаимодействуют с «ОВД-Инфо»*. А еще помогают передать продукты в отделение для тех, кого не отпустят сразу. Когда Султанбегова попыталась передать пакеты с продуктами через дежурного ОВД (это законно), он вызвал сотрудников полиции. Те обнаружили, что за несколько часов до этого оперуполномоченный составил на девушку рапорт из-за публикации в инстаграме. Алипат задержали, доставили в это же отделение и составили административный материал по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Бывшая координаторка штаба Навального** в Краснодаре Анастасия Панченко сообщила, что причиной стала сториз с анонсом протестной акции (писать о будущих несогласованных митингах нельзя, тех, кто это делает, могут посчитать соорганизаторами). Балахничев уточнил, что девушка опубликовала информацию о том, как вести себя в случае задержания, со ссылкой на материалы «ОВД-Инфо»* и без призывов к участию в митинге. Пока на Султанбегову составляли материал, она успела переписать людей, которые находились в отделении, и передать их данные правозащитникам. Потом ее отделили от общей толпы и увезли на ночь в ОВД на Октябрьской, где по протоколу об административном правонарушении поместили в камеру для задержанных. На следующий день Первомайский районный суд оставил активистку на 20 суток в спецприемнике. Максимальное наказание по этой статье — штраф 300 тыс. рублей или административный арест 30 суток.

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Балахничев подчеркнул, что защитники тщательно изучили материалы дела перед заседанием, указали на неточности, на консультативный характер публикации. «Мы не питали иллюзий по поводу объективности и беспристрастности рассмотрения судом этого материала. Мы все объяснили суду, тем не менее суд, пренебрегая конституционными правами, пренебрегая необходимостью полностью исследовать ситуацию, отнесся довольно формально», — заметил Балахничев. Он также добавил, что суд проигнорировал практику ЕСПЧ, не допускающую задержаний и административных наказаний для людей, которые выходят с мирным протестом. После этого Алипат и еще одного активиста — Виталия Вотановского — увезли в спецприемник в Выселковском районе, это в 80 км от Краснодара. По словам защитника, это могло быть сделано специально, чтобы затруднить связь с близкими и юристами: гораздо ближе расположен Усть-Лабинский спецприемник, еще ближе — на Садовой улице Краснодара, хотя условия там хуже. Первые несколько дней Султанбеговой не разрешали звонить, хотя у арестованных по административным делам есть право пользоваться личными вещами и звонить со своего телефона — на это дают 15 минут в день. Активистам удалось добиться соблюдения прав девушки, но связаться с администрацией приемника извне тоже было нелегко: начальника в выходные не было на месте, а сотрудники отказывались выполнять законные требования. «Со слов сотрудников, предоставить это право [звонить], которое и так неотъемлемо по закону, или отказать в нем, решает только хозяин спецприемника», — сказал Балахничев. Защитник не исключил, что проблемы будут возникать и в дальнейшем, не только со связью. 2 марта ему рассказали, что в спецприемнике Алипат намекают на возбуждение уголовного дела против нее, говорят, что «за ней придет полиция». Балахничев пояснил, что активисты часто сталкиваются с такой практикой: на выходе из приемника после ареста их уже ждет машина полиции, в которой сотрудники ведомства увозят только что освобожденного в неизвестном направлении, обычно — в не самое близкое ОВД. На данный момент в отношении Султанбеговой не начали проверку, уголовное дело тоже не возбудили, но такой риск есть — правоохранители пристально следят за действиями известных активистов в социальных сетях в поисках «правонарушений».

3 марта Балахничев сказал, что решается вопрос о том, кто из адвокатов поедет к арестованным Султанбеговой и Вотановскому, могут ли приехать сотрудники общественной наблюдательной комиссии. Как писали Юга.ру, в декабре 2021 года Султанбегову пытались привлечь к уголовной ответственности за распространение экстремистской символики. Причиной стал репост сторис в инстаграме со ссылкой на пост с кандидатами «Умного голосования». В апреле накануне протестной акции в поддержку Алексея Навального его сторонниц Марьям Дадашеву и Алипат Султанбегову доставили в отдел полиции из-за роликов в тиктоке.