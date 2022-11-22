Врача тюремной больницы осудили за смерть «краснодарского каннибала», но наказание тут же отменили

Причины смерти и детали расследования

Предварительной причиной смерти в тюрьме назвали тяжёлые хронические заболевания. 20 марта следователи отказались возбуждать уголовное дело.

«Они даже не дождались результатов гистологии, причину смерти обозначили «предположительно», сделав вывод из показаний сокамерников и ФСИН», — комментировала ситуацию защитница Юлия Федотова.

Она и адвокат Алексей Аванесян заявили, что незадолго до гибели Бакшеев перестал получать инсулин. Вскрытие подтвердило, что он умер от сахарного диабета первого типа. Защитники также рассказали о следах побоев на теле осуждённого. В конце 2020 года Федотова направила жалобу на многочисленные нарушения в ЕСПЧ.

26 марта 2021 года следственный комитет всё-таки завёл дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ), причём адвокатам об этом не сообщили. Расследование коснулось действий медработников туберкулёзной больницы, где находился Бакшеев. А спустя почти два года после гибели мужчины обвинение по той же статье предъявили сотруднице учреждения — Лусине Григорян. Согласно документу, она допустила недостатки при оказании медицинской помощи осужденному, из-за чего тот умер.

«Судебная экспертиза показала, что и другие сотрудники МОТБ № 19 проявили халатность, повлекшую смерть Димы. Будем контролировать, чтобы и их тоже привлекли к ответственности», — сказал тогда Аванесян.