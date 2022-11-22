Врача тюремной больницы осудили за смерть «краснодарского каннибала», но наказание тут же отменили
22 ноября ростовский суд приговорил врача к двум годам ограничения свободы. Заседание переносили 29 раз
16 февраля 2020 года в больнице ФСИН Ростова-на-Дону умер краснодарец Дмитрий Бакшеев, осуждённый на 12 лет за убийство и надругательство над телами умерших. Уголовное дело против одного из врачей возбудили только в ноябре 2021 года. А спустя год, 21 ноября, Лусине Григорян признали виновной и приговорили к двум годам ограничения свободы и дополнительно двум годам запрета на врачебную деятельность.
Предварительной причиной смерти в тюрьме назвали тяжёлые хронические заболевания. 20 марта следователи отказались возбуждать уголовное дело.
«Они даже не дождались результатов гистологии, причину смерти обозначили «предположительно», сделав вывод из показаний сокамерников и ФСИН», — комментировала ситуацию защитница Юлия Федотова.
Она и адвокат Алексей Аванесян заявили, что незадолго до гибели Бакшеев перестал получать инсулин. Вскрытие подтвердило, что он умер от сахарного диабета первого типа. Защитники также рассказали о следах побоев на теле осуждённого. В конце 2020 года Федотова направила жалобу на многочисленные нарушения в ЕСПЧ.
26 марта 2021 года следственный комитет всё-таки завёл дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ), причём адвокатам об этом не сообщили. Расследование коснулось действий медработников туберкулёзной больницы, где находился Бакшеев. А спустя почти два года после гибели мужчины обвинение по той же статье предъявили сотруднице учреждения — Лусине Григорян. Согласно документу, она допустила недостатки при оказании медицинской помощи осужденному, из-за чего тот умер.
«Судебная экспертиза показала, что и другие сотрудники МОТБ № 19 проявили халатность, повлекшую смерть Димы. Будем контролировать, чтобы и их тоже привлекли к ответственности», — сказал тогда Аванесян.
Согласно информации на сайте Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону, заседание должно было состояться ещё в январе, но его откладывали 29 раз из-за неявки свидетелей и по другим причинам. Алексей Аванесян пояснил, что это за причины: подсудимая и её представители не приходили в суд в назначенные даты, потом пришлось долго ждать результат судебной экспертизы.
Интервью с адвокатами «краснодарского каннибала»:
В итоге наказание, которое озвучили 21 ноября, суд тут же отменил, так как сроки привлечения уже истекли.
«Я думаю, многочисленные отложения связаны как раз с тем, что защита тянула время, чтобы она реально не отбывала наказание», — сказал адвокат.
Потерпевшей по делу выступила Наталья Бакшеева — жена погибшего, отбывающая срок за подстрекательство к убийству. Её заключение также оспаривают юристы Аванесян и Федотова.
«Будем мы обжаловать решение [по Григорян] или нет, зависит от текста приговора, который ещё не готов. В любом случае, мы довольны, что следствие и суд установили вину конкретного человека, что следствие и суд установили, какие бардак и жестокость, говоря простыми словами, творились в этом медицинском учреждении. Кроме того, мы будем добиваться возбуждения уголовного дела в отношении других сотрудников, в том числе бывших, МОТБ №19. Сейчас в отношении начальника Григорян расследуется уголовное дело», — рассказал Аванесян журналистке Юга.ру.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года дорожные рабочие нашли телефон, на котором были селфи Дмитрия Бакшеева с фрагментами тела убитой. На территории летного училища обнаружили ведро с частями её тела. Супругов задержали. В их квартире обнаружили замороженные останки.
Адвокаты называли наказание для семьи Бакшеевых «незаконным, необоснованным, несправедливым», подчёркивая, что следствие не предоставило доказательства вины. Кроме одного — признания Бакшеева, которое, по заявлению защиты, он дал под пытками.
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