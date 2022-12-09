В Геленджике осудили чиновников за свадьбу сотрудника мэрии

Геленджикский городской суд рассмотрел уголовное дело против бывшей замглавы Геленджика Елены Василенко и Марины Юмашевой, руководившей «Дворцом культуры, искусства и досуга».

В декабре 2020 года Василенко незаконно поручила Юмашевой подготовить и провести развлекательную программу на свадьбе сотрудника администрации силами сотрудников ДК бесплатно. После праздника 22 января 2021 года Василенко указала Юмашевой премировать сотрудников, участвовавших в свадьбе. Для этого она издала приказ «О поощрении работников за выполнение особо важных и срочных работ в январе 2021 года».

В суде Василенко виновной себя не признала, Юмашева признала полностью. От дачи показаний обе отказались.