В Геленджике осудили чиновников за свадьбу сотрудника мэрии
Бывшие вице-мэр Геленджика и директор дворца культуры провели свадьбу своему коллеге
Геленджикский городской суд рассмотрел уголовное дело против бывшей замглавы Геленджика Елены Василенко и Марины Юмашевой, руководившей «Дворцом культуры, искусства и досуга».
В декабре 2020 года Василенко незаконно поручила Юмашевой подготовить и провести развлекательную программу на свадьбе сотрудника администрации силами сотрудников ДК бесплатно. После праздника 22 января 2021 года Василенко указала Юмашевой премировать сотрудников, участвовавших в свадьбе. Для этого она издала приказ «О поощрении работников за выполнение особо важных и срочных работ в январе 2021 года».
В суде Василенко виновной себя не признала, Юмашева признала полностью. От дачи показаний обе отказались.
Суд признал обеих женщин виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Василенко также осудили за организацию преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ).
Ее на два года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти. Юмашеву оштрафовали на 30 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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