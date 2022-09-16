В Краснодарском крае полицейские заставляли мужчину сознаться в убийстве. После суток в отделе он умер

В Кропоткине следователь отказался заводить уголовное дело по факту смерти мужчины

Жителя Кубани Георгия Кавелидзе задержали 23 сентября 2021 года. Его родные утверждают, что он провел в полиции сутки, а после вернулся домой с гематомой на голове и кровотечением из уха. Мать погибшего считает, что сына заставляли признаться в убийстве мужчины по фамилии Кизим. В «Команде против пыток»* рассказали Юга.ру, что по версии полицейских, Кавелидзе получил травмы в результате приступов эпилепсии. Но родственники мужчины говорят, что у него не было этого заболевания. Юристы команды* выяснили, что в день задержания Кавелидзе действительно было зарегистрировано сообщение об убийстве человека с фамилией Кизим. Делом занимался тот же участковый, который доставил погибшего в отдел.

Затем в полиции у мужчины якобы случилось два приступа эпилепсии и к нему дважды приезжала скорая. Но врачи не предложили ему госпитализацию, поскольку не обнаружили черепно-мозговую травму. После первого приступа мужчину повели в суд, где ему назначили административный штраф, а затем он снова оказался в полиции, где ему стало плохо. Юрист команды* Анна Коцарева сказала, что Кавелидзе не должен был находиться в отделе полиции в момент, когда у него случился приступ эпилепсии второй раз. «В отделе полиции Кавелидзе оказался уже после суда, так как якобы попросил помыться в связи с актом непроизвольной дефекации после первого приступа. Выходит, что полицейские в таком состоянии пешком повели Кавелидзе в суд, где он участвовал в судебном заседании, и лишь после испытал дискомфорт в связи с его состоянием. Следователь эти факты проигнорировал», — добавила Коцарева. В рамках проверки следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу. Выяснилось, что врачи скорой помощи должны были госпитализировать Кавелидзе, но эксперты не усмотрели в их действиях каких-либо нарушений.

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Также юристы обратили внимание на различие подписей погибшего в документах: «Визуально видно, что они отличаются, так как в одном случае подпись состоит из русских букв, а в другом — представляет собой символ. Но со слов матери, Кавелидзе не мог писать русскими буквами, потому что родился в Грузии и не имел российского образования и гражданства. Нами было представлено заключение специалиста в выводах которого сказано о полной несопоставимости между собой подписей, выполненных от имени Кавелидзе». Но старший следователь Кропоткинского следственного отдела два раза отказал в возбуждении уголовного дела. Постановление в отказе юристы будут обжаловать в суде. Недавно Юга.ру писали, что автомеханик из Краснодара пожаловался на пытки в отделе полиции. Его избивали, угрожали подбросить наркотики и патроны, чтобы мужчина сознался в краже, которую не совершал.