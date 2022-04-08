Русский язык 2.022: пробуем понять слова и выражения, которые появились в инфополе в последнее время

Математический факт: если от 2022 отнять 38, получится 1984. К сожалению, с гуманитарными науками все немного сложнее. Особенно когда речь идет о трактовке слов. Особенно в последнее время. Сегодня даже привычные термины требуют дополнительных уточнений. Некоторые понятия кажутся нелогичными: «отрицательный рост» например. Специально для Юга.ру Анна Филатова собрала небольшой словарь, в котором пробует понять и объяснить слова и выражения, которые у всех на слуху с момента начала спецоперации в Украине. Каждое из них сопровождается примерами употребления в официальных российских СМИ и на ведомственных сайтах. По ссылкам можно найти развернутые материалы, которые помогут разобраться в вопросе. Или не помогут.

Демилитаризация — отказ от подготовки к войне, превращение оружия и боевой техники в гражданское изделие путём внесения необратимых изменений, делающих боевое применение невозможным, ликвидация военных укреплений и сооружений на определенной территории, а также запрещение держать на этой территории вооруженные силы на основании договора между заинтересованными государствами: разоружение. (в словарях не удалось найти определения этого термина, которые бы включали дефиниции «гибель», «убийство» и т.п. — прим. ред.)

Пример употребления на сайте телеканала «Царьград»: через несколько дней после начала военной спецоперации России по демилитаризации Украины был убит глава городской администрации Кременной Владимир Струк. Денацификация (нем. Entnazifizierung) — комплекс мероприятий, направленных на очищение послевоенного германского и австрийского общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния нацистской идеологии.

Согласно Википедии, в паре с демилитаризацией денацификация — это формулировка основной цели для Вооруженных сил Российской Федерации в рамках спецоперации на Украине, заданная президентом России Владимиром Путиным. Объявлена Путиным утром 24 февраля 2022 года в ходе обращения «О проведении специальной военной операции».

Пример употребления на РБК: Говоря о «денацификации», он указал, что в Киеве считают, что «на Украине нет никаких нацистских образований». Дефолт — невыполнение договора займа, неоплата процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.

Пример употребления в ТАСС: Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в иностранной валюте с "B" до "C". Дискредитация — подорвать доверие к кому-чему-нибудь, умалить чей-нибудь авторитет.

Пример употребления в Интерфаксе: В Екатеринбурге бывший мэр города Евгений Ройзман в суде заявил, что не признает вину по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

Загнать за Можай — «превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность» (по В.Путину).

Согласно Справочнику русского языка: очень далеко (загнать кого-либо). Можай здесь — разговорная форма топонима Можайск. История выражения загнать кого-либо за Можай такова: 20 августа Минин и Пожарский привели свои полки под стены Москвы и стали лагерем у Арбатских ворот, всего лишь на сутки опередив войска гетмана Ходкевича, спешившие на помощь польскому гарнизону. Гетман сходу атаковал лагерь ополчения, но был отбит. Решительное сражение под стенами Кремля произошло через сутки. Исход отчаянной кавалерийской рубки и рукопашной схватки пехоты долгое время не был ясен. Пока отряд отборной русской дворянской конницы, ведомый простолюдином Мининым (случай в истории беспримерный!), лихой атакой не опрокинул польские роты. Начавшаяся вслед за этим общая атака русских полков вынудила гетмана дать приказ на отступление, которое переросло в паническое бегство. Бросив все пушки и весь обоз, Ходкевич остановился лишь под Можайском (с тех пор в народе живет поговорка загнать за Можай) и вскоре убрался восвояси.

Пример употребления в ТАСС: Приведены слова Путина: «Как и в 1990-е, и начале 2000-х, они и сейчас вновь в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, что называется, загнать за Можай, как в народе говорят, превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность <...>». Западная соцсеть — Instagram*, Facebook*.

Пример употребления на официальном сайте ЛДПР: «Представитель этих западных соцсетей заявил в суде, что российский суд не вправе рассматривать иск против этой платформы и что это может делать только суд по месту регистрации <…>» . Цитата сенатора РФ Елены Афанасьевой.

*запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской.

Ковровое санкциометание — введение санкций против РФ.

Пример употребления в ТАСС: «Кремль не видит в этом угрозу банковскому сектору России. Кремль видит совершенно отчаянные действия по такому, знаете, ковровому санкциометанию <...>». Цитата пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Коллективный Запад — США и их сателлиты (по С. Лаврову)

Пример употребления в ТАСС: «<…>Теперь, я думаю, коллективный Запад именно так можно характеризовать — США и их сателлиты». Цитата Сергея Лаврова. КуZбасс — Кемеровская область.

Пример употребления на сайте ГТРК «Кузбасс»: С сегодняшнего дня название региона в официальных материалах правительства области будет писаться «КуZбасс». Национал-предатель — тот, кто зарабатывает деньги в России, а живет на Западе «по своим мыслям, рабскому сознанию». (по В. Путину)

Пример употребления в «Российской газете»: Президент России Владимир Путин заявил, что Запад будет делать ставку на так называемую пятую колонну. По его словам, речь идет о национал-предателях, тех, кто зарабатывает деньги здесь в России, а живет за границей, и не только в географическом смысле, но и ментально. Нацисты-фейкометы — неизвестный науке подвид нацистов.

Пример употребления на сайте Спорт РИА Новости: «Настоящий Маршал армии Американоукраинских-нацистов-фейкометов! Сегодня он написал про меня в твиттере, я, конечно, не удержался и ответил. Как думаете, он сольется сразу, или еще что-нибудь вбросит?» — написал шахматист Сергей Карякин, выложив скрины заявлений Майкла Макфола (о том, что с Карякиным больше никто не захочет играть). Недружественные страны — 48 стран мира по состоянию на середину марта 2022 года. В их числе: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Пример употребления на сайте Правительства РФ: Правительство утвердило перечень недружественных России стран и территорий. В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза <…>. Распоряжение подготовлено в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублёвый счёт «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

Отрицательный рост — оксюморон, нечто невозможное.

Слово «рост» по Ожегову: увеличение в числе, в размерах, развитие.

Отрицательный рост фактически: падение, снижение.

Пример употребления на Ленте.ру: Россия вступила в эпоху отрицательного роста экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По словам главы регулятора, снижение ВВП по итогам второго квартала 2020 года может составить восемь процентов — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение курса доллара — изменение курса доллара.

Видимо, в сложившейся ситуации рост курса доллара, даже отрицательный, невозможен. Поэтому СМИ приходится аккуратно отслеживать колебания валют. Если курс какое-то время составлял 100 рублей, а затем в какой-то момент достиг отметки 98 рублей, можно смело писать о том, что курс доллара упал. Главное — не перепутать.

Пример употребления в «Комсомольской правде»: Падение курса доллара ниже 92 рублей впервые с 1 марта 2022 года было зафиксировано в понедельник, 28 марта, в ходе торгов Московской биржи.

Синоним: падение курса евро

Занимательный факт: Курс доллара 28 января 2022 г. составлял 78.9470 руб. Пятая колонна — наименование агентуры генерала Франко, действовавшей в Испанской Республике во время Гражданской войны в Испании 1936—1939 годов. В политической фразеологии и журналистике словосочетание активно употребляется по отношению к различным типам внутреннего противника, обычно в кавычках, что подчёркивает прецедентность названия.

Пример употребления в Интерфаксе: Президент Владимир Путин не сожалеет, что в одном из своих выступлений назвал свою оппозицию «пятой колонной», но подумает о том, чтобы быть более аккуратным в своих публичных высказываниях. «Не чувствую никакой ответственности в этом отношении», — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции. Таким образом, он ответил на вопрос журналистки о том, где грань между оппозицией и «пятой колонной» и чувствует ли он личную ответственность за возвращение термина, усиливающего раскол в обществе. Президент пояснил, что он подразумевает под термином «пятая колонна»: «Пятая колонна — это люди, которых используют, которые исполняют то, что продиктовано интересами другого государства, и их используют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей». Рывок — то, что должна рано или поздно совершить Россия.

Пример употребления (2018 г.) в ТАСС: «Сверхзадача в чем заключается? Мы должны понять, в каком состоянии находится наше государство, экономика, политическая и социальная сфера, мы должны понять, какое место мы в этой связи занимаем в сегодняшнем мире. Мы должны четко понимать основные приоритеты мирового развития, тренды — что будет делать ту или иную страну великой — не с точки зрения даже наличия ядерного оружия, а с точки зрения качества жизни людей, с точки зрения перспектив самосохранения и развития на будущее", — сказал Путин. — И, понимая это… мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем перечисленным мной направлениям, придать такую динамику, чтобы после того, как эти будущие шесть лет пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятельства, чтобы набранный темп, инерция движения были такими мощными, чтобы Россия все равно шла вперед», — заключил он.

Еще пример употребления (2020 г.) в газете «Бизнес Online»: Настоящий рывок надо будет совершить, прежде всего в тех сферах, которые напрямую определяют благополучие и самореализацию людей. [эти сферы названы не были]