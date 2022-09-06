«Типография»* узнала в суде, почему ее признали иноагентом

6 сентября ЦСИ опубликовал в соцсетях пост, начав его со слов: «За полгода Роскомнадзор заблокировал 138 000 сайтов — публикуемая на них информация недоступна для живущих на территории России. Поле публичной дискуссии стремительно сжимается. Для нас основным поводом для открытого разговора по-прежнему является судебное разбирательство о включении ЦСИ «Типография» в реестр НКО-иноагентов. Мы считаем этот закон неправомерным. Прекращение нашей деятельности стало прямым следствием этого решения, и мы будем продолжать бороться с ним».

Авторы обращения рассказали Юга.ру, что первые заседания состоялись в августе в Замоскворецком суде Москвы. Из них удалось понять, за что центр признали иноагентом.

Для признания иноагентом нужно одновременно два повода: политическая деятельность и иностранное финансирование. По мнению Минюста РФ под первое условие подпали «наши посты в соцсетях, где мы даем публичную оценку действий государственных органов и отдельных чиновников. Например, «лицемерный» или «мы не чувствуем себя в безопасности». Авторы поста уточнили, что «в возражении цитируется только наш канал в «Телеграм».

Иностранным финансированием были «признаны деньги, выделенные на подготовку Pop Up фестиваля и специальной программы «Тренинг Фантазия» по случаю проведения Года Германии в России 2020/21». В его рамках в РФ проводили немало событий в госучреждениях: например, выставку «Искусство Германии XVI-XIX веков» в Краснодарском краевом художественном музее им. Коваленко, презентацию альбома и выставку династии Манизер в Третьяковке или выставку «Железный век. Европа без границ» в Эрмитаже. Ни в одном подобном случае участие в Годе Германии не привело к признанию иноагентом.