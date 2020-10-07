Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело, в котором судью подозревают в участии в смертельном ДТП

Краснодарский край

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Глава СК России Александр Бастрыкин 7 октября поручил проверить расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб велосипедист

Напомним, 26 августа стало известно, что в Краснодаре произошло смертельное ДТП с участием судьи. 7 апреля на улице Бородинской внедорожник, за рулем которого предположительно сидел судья краевого суда Юрий Захарчевский, сбил 29-летнего велосипедиста Даниила Юханова. Мужчину госпитализировали, однако он скончался.

В конце сентября портал Юга.ру выяснил, что в Краснодаре с четвертого раза завели уголовное дело по факту ДТП. Основанием для этого стало то, что водитель покинул место ДТП. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорилось, что за рулем было неустановленное лицо. Однако адвокат погибшего и источник портала Юга.ру в суде уточнили, что речь идет именно о судье Юрии Захарчевском.

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Адвокат погибшего Алексей Иванов 7 октября опубликовал в интернете открытое письмо на имя Бастрыкина. В нем он рассказал о произошедшем ДТП и том, что на протяжении четырех месяцев после аварии следователь ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по краю В. С. Бойко отказывал в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием согласия квалификационной коллегии судей». При этом адвокат утверждал, что следователь не делал никаких запросов в квалификационную коллегию судей.

22 августа пострадавший велосипедист умер. После этого материалы передали в полицию, где все-таки возбудили уголовное дело и вернули документы в следком. Юрист напомнил, что Захарчевский все еще не отстранен от своей должности.

«Уважаемый Александр Иванович, Колумб, совершивший кругосветное путешествие, делал это осознанно и преследовал благородную цель, а его вояж привел к открытию нового континента. Но зачем и для чего понадобился такой круговорот уголовного дела, и какую цель преследовали Ваши подчиненные, гоняя по инстанциям его материалы?», — обратился Иванов к главе СК.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин 7 октября поручил руководству СК Кубани подробно доложить о следственных действиях, проведенных при расследовании уголовного дела о гибели мужчины после ДТП. Он поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования, сообщили в пресс-службе СК РФ. 

В пресс-службе Краснодарского краевого суда порталу Юга.ру отказались комментировать уголовное дело.

ДТП Краснодар Правосудие смерть Суд

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