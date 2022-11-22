Краснодарский краевой суд оставил приговор Андрею Пивоварову без изменений. Политику мешали произнести последнее слово

В июле его приговорили к четырём годам заключения в колонии общего режима и восьми запрета на общественно-политическую деятельность, в том числе в интернете. Его обвиняли в руководстве нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ). Он был исполнительным директором «Открытой России»*.

Андрей Пивоваров участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО в Ахтарске. Его адвокат Сергей Бадамшин заявил, что Андрею не отправили дополнительную апелляционную жалобу на четырёх листах, из-за чего он в полной мере не смог подготовиться. Он также попросил снять дело с рассмотрения и отправить обратно в Ленинский районный суд. После этого объявили перерыв для ознакомления Пивоварова с дополнительной жалобой адвокатов. Когда заседание возобновилось, начались прения сторон.

«И на стадии следствия, и в ходе судебного процесса я убедительно доказал, что ничего преступного в моих действиях не было. Причина этого уголовного дела — месть за мою политическую позицию и активность. Уверен, это отлично понимали и следователь, и прокурор и даже опера, сопровождавшие дело», — заявил Андрей Пивоваров.

В итоге Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменений. Как сообщается в его телеграм-канале, Пивоварову мешали произнести последнее слово, постоянно перебивая его.

* — признана Минюстом России нежелательной организацией.