22 ноября жителя Краснодара Олега Важдаева обвинили в терроризме за нападение на военкомат

О попытке поджога стало известно только 5 октября, когда телеграм-канал Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска сообщил , что «умелые действия казаков дружинников не позволили осуществить преступнику его коварный замысел. Поджигателю удалось скрыться, но предпринятыми оперативно-розыскными мероприятиями злоумышленник был задержан работниками полиции по горячим следам».

В ночь на 25 сентября он попытался поджечь военкомат Западного и Прикубанского округов на улице Яна Полуяна, 4/1 двумя бутылками с зажигательной смесью. Здание не пострадало, так как одна загорелась перед ним, а другая не разбилась.

Хотя здание военкомата не пострадало, на Важдаева завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества (167 УК РФ). 22 ноября телеграм-канал Sota сообщил, что «в ходе закрытого по требованию ФСБ суда, краснодарцу и его адвокату Алексею Аванесяну сообщили о переквалификации дела на «теракт» (ч. 1 ст. 205 УК)». Также суд продлил Важдаеву заключение в СИЗО.

Sota уточняет, что Важдаев не отрицает попытку поджога. Он объяснил свои действия тем, что после объявления частичной мобилизации он испугался за своих близких и родственников. Адвокат Аванесян подтвердил эту информацию редактору Юга.ру.

Напомним, 30 сентября представитель главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов «расцениваются как террористические акты». Он признал, что поджоги военкоматов «не единичны».

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября в Волгоградской области мужчина поджег военкомат и свою машину. Накануне в здании принимали мобилизованных.