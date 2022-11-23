Краснодарца обвинили в терроризме. Он пытался поджечь военкомат, испугавшись мобилизации

Краснодарский край

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  • Бутылка © Изображение пользователя till kraus с сайта unsplash.com
    Бутылка © Изображение пользователя till kraus с сайта unsplash.com

22 ноября жителя Краснодара Олега Важдаева обвинили в терроризме за нападение на военкомат

В ночь на 25 сентября он попытался поджечь военкомат Западного и Прикубанского округов на улице Яна Полуяна, 4/1 двумя бутылками с зажигательной смесью. Здание не пострадало, так как одна загорелась перед ним, а другая не разбилась.

О попытке поджога стало известно только 5 октября, когда телеграм-канал Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска сообщил, что «умелые действия казаков дружинников не позволили осуществить преступнику его коварный замысел. Поджигателю удалось скрыться, но предпринятыми оперативно-розыскными мероприятиями злоумышленник был задержан работниками полиции по горячим следам».

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Хотя здание военкомата не пострадало, на Важдаева завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества (167 УК РФ). 22 ноября телеграм-канал Sota сообщил, что «в ходе закрытого по требованию ФСБ суда, краснодарцу и его адвокату Алексею Аванесяну сообщили о переквалификации дела на «теракт» (ч. 1 ст. 205 УК)». Также суд продлил Важдаеву заключение в СИЗО.

Sota уточняет, что Важдаев не отрицает попытку поджога. Он объяснил свои действия тем, что после объявления частичной мобилизации он испугался за своих близких и родственников. Адвокат Аванесян подтвердил эту информацию редактору Юга.ру.

Напомним, 30 сентября представитель главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов «расцениваются как террористические акты». Он признал, что поджоги военкоматов «не единичны».

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября в Волгоградской области мужчина поджег военкомат и свою машину. Накануне в здании принимали мобилизованных.

Алексей Аванесян Интернет Кубанское казачье войско Пожары Следственный комитет Суд Терроризм ФСБ Частичная мобилизация для СВО

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