Электрички между Краснодаром и Новороссийском не будут ходить почти две недели

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Попова, unsplash.com
    © Фото Александра Попова, unsplash.com

Пригородные поезда между Краснодаром и Новороссийском пустят по укороченным маршрутам

9 ноября пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что с 16 по 27 ноября на перегоне Хабль — Ахтырская участка Краснодар — Крымская будут ремонтировать железнодорожные пути. Пригородные поезда между Краснодаром и Новороссийском в этот период ходить не будут.

Вместо них составы поедут по укороченным маршрутам: Краснодар — Ильская и Новороссийск — Абинская. Для обратного направления назначены поезда Ильская — Краснодар и Абинская — Новороссийск.

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Корректировки затронут и поезда дальнего следования, которые курсируют в Анапу и Новороссийск. Кроме того, «Ласточка» № 806 Таганрог — Новороссийск не будет заезжать в Краснодар — ее маршрут пройдет через станции Тимашевская и Протока.

Как писали Юга.ру, между Сочи и Лазаревским четыре дня не будут ходить поезда и «Ласточки».

Краснодар Новороссийск Общественный транспорт Поезда РЖД Транспорт

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