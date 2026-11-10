Электрички между Краснодаром и Новороссийском не будут ходить почти две недели

Пригородные поезда между Краснодаром и Новороссийском пустят по укороченным маршрутам

9 ноября пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что с 16 по 27 ноября на перегоне Хабль — Ахтырская участка Краснодар — Крымская будут ремонтировать железнодорожные пути. Пригородные поезда между Краснодаром и Новороссийском в этот период ходить не будут.

Вместо них составы поедут по укороченным маршрутам: Краснодар — Ильская и Новороссийск — Абинская. Для обратного направления назначены поезда Ильская — Краснодар и Абинская — Новороссийск.