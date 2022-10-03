Полиция объявила в розыск Марину Овсянникову. Экс-редактор «Первого канала» находилась под домашним арестом за дискредитацию армии
Карточка с данными журналистки появилась в базе розыска МВД РФ
Марина Овсянникова стала известной после пацифистской акции в эфире «Первого канала». 14 марта она появилась в прямом эфире программы «Время». В руках Овсянникова держала плакат с пацифистскими призывами. Юга.ру писали об этом в день происшествия.
На тот момент Марина Овсянникова была редактором «Первого канала». Свою журналистскую карьеру она начинала в Краснодарском крае. Закончила Кубанский госуниверситет. Позже вела информационную программу на телеканале ГТРК «Кубань».
После акции в эфире «Первого» на Овсянникову составили административный протокол и выписали штраф. Она покинула страну, но вскоре вернулась и продолжила выступать с пацифистскими лозунгами. В августе на неё завели уголовное дело за «фейки» о российской армии и отправили под домашний арест.
21-го сентября, в день объявления частичной мобилизации, полиция предостерегала Овсянникову от возможного участия в митингах. Информацию об этом с фотографиями документа она выложила в соцсетях.
Позже бывший муж Марины Овсянниковой сообщил RT, что она сбежала из-под домашнего ареста вместе с 11-летней дочерью.
Ранее Юга.ру писали о том, что в судах Краснодарского края рассмотрели 133 дела о дискредитации армии. Из них 73 обжаловали
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