Полиция объявила в розыск Марину Овсянникову. Экс-редактор «Первого канала» находилась под домашним арестом за дискредитацию армии

Марина Овсянникова стала известной после пацифистской акции в эфире «Первого канала». 14 марта она появилась в прямом эфире программы «Время». В руках Овсянникова держала плакат с пацифистскими призывами. Юга.ру писали об этом в день происшествия.

На тот момент Марина Овсянникова была редактором «Первого канала». Свою журналистскую карьеру она начинала в Краснодарском крае. Закончила Кубанский госуниверситет. Позже вела информационную программу на телеканале ГТРК «Кубань».

После акции в эфире «Первого» на Овсянникову составили административный протокол и выписали штраф. Она покинула страну, но вскоре вернулась и продолжила выступать с пацифистскими лозунгами. В августе на неё завели уголовное дело за «фейки» о российской армии и отправили под домашний арест.

21-го сентября, в день объявления частичной мобилизации, полиция предостерегала Овсянникову от возможного участия в митингах. Информацию об этом с фотографиями документа она выложила в соцсетях.