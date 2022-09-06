В станице Полтавской Краснодарского края жители перекрыли мусоровозам дорогу к свалке
Утром 5 сентября жители Полтавской вышли на протест и перекрыли дорогу к свалке. Они пытаются добиться от чиновников закрытия полигона
В телеграм-канале «Полтавская против свалки» 5 сентября написали, что с самого утра активисты перекрыли мусоровозам дорогу к свалке. Позже туда приехали полицейские, а к обеду образовалась пробка из грузовиков.
Как рассказала Юга.ру председатель общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Горяева, люди собрались на дороге к 8:00 и разошлись только около 20:00. Максимальное количество собравшихся достигло 30 человек.
«Терпение жителей лопнуло. Понятно, что на полигоне куча нарушений, но вопиющий момент с движением мусоровозов. Подъезд к полигону лишен транспортной развязки, он находится среди рисовых чеков. Дороги к нему узкие, сельскохозяйственные, мосты не приспособлены. И машины едут через всю станицу. С января нам в администрации рассказывают, что сделают схему движения мусоровозов, которая не будет людей беспокоить. В результате они сделали такую схему, что мусоровозы поехали по грунтовым дорогам, по спальным улочкам. Плюс они установили знаки, ограничивающие тоннаж и время приезда, но мусоровозы плюют на эти знаки. И по ночам ездят, по 6-10 машин за ночь. Роспотребнадзор зафиксировал, что уровень шума от них превышен в два раза», — сказала Горяева.
Протест жителей пытались прекратить полицейские. Люди пожаловались, что сотрудники ОМВД грубо себя вели:
«На одного парня накинулись, пытались его увести, но мы его отбили. Начали кричать и они отстали. Потом составили протоколы. Сами себе написали, подходили, в толпу фамилии кричали. Кого они в лицо знают, тому говорили, что ни них составлены протоколы и на камеру это снимали. Запугивать пытались», — добавила председатель.
Протоколы составляли по ст. 20.2 КоАП РФ (Незаконные митинги). По информации Юга.ру, материалы составили в отношении семи человек. Какое наказание им грозит — решит суд.
Люди разошлись только после того, как к ним на разговор вышел глава района Юрий Васин. По итогу встречи с жителями было решено провести гражданский сход 17 сентября. На нем глава расскажет, какие меры принимаются для ликвидации нарушений на полигоне.
Что за свалка и почему люди ей так недовольны. Полигон находится примерно в 1 км от станицы Полтавской в северо-западной стороне и работает с 1992 года. Изначально его проектировали только для жителей Красноармейского района, но сейчас туда свозят отходы еще из Крымского и Славянского районов.
К участку, на котором расположена свалка, примыкают земли сельхозназначения. А по границе участка проходит оросительный канал, связанный с Азовским морем. Вода из этих каналов поступает в рисовые чеки.
Кроме того, люди жалуются на сильный неприятный запах и мусоровозы. Грузовики с отходами ежедневно едут на свалку через жилой сектор. По словам жителей, число мусоровоз в день иногда может достигать 100.
Также местные жители проводили независимую экспертизу фильтратов, которая показала, что содержание ртути в нем превышено в тысячу раз.
Свалку эксплуатирует ООО «МП ЖКХ» Красноармейского района. Компанию учредили в 2012 году. Юридический адрес: станица Полтавская, улица Промышленная, 105. Позже адрес сменился, как и владельцы. С 2014 по 2021 годы разные доли (от 82% до 36%) в компании имел Владимир Васин — родственник главы Красноармейского района Юрия Васина. С марта 2021 года владелец ООО — Александр Марков, генеральный директор — Владислав Семенов.
Как местные жители боролись с проблемой. Люди неоднократно жаловались на полигон местным властям и даже писали в администрацию президента РФ.
В феврале 2022 года полигон хотели расширить под отходы из Туапсинского района и Сочи. Но тогда чиновники из краевой администрации отказались от такого решения и предложили создать санитарно-защитную зону вокруг свалки. Хотя жители просили закрыть полигон и перестать свозить туда мусор.
После этого в мае жители массово написали заявления в прокуратуру и перекрыли дорогу в станице.
«Народ своим перемещением по пешеходному переходу организовал пробку. Машины мертво стоят. Так выглядит отчаяние народа, которого не слышат!», — написали тогда в телеграм-канале «Полтавская против свалки».
На следующий день после случившегося к участникам перекрытия пришли полицейские.
В начале августа на дороге около свалки прошел одиночный пикет. Мужчина на инвалидной коляске перекрыл дорогу грузовикам. После этого полицейские составили на него протокол.
Что говорят власти. В июне в станицу приезжала рабочая группа Совета при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека во главе с советником губернатора Андреем Зайцевым. Но после этого на полигоне так ничего и не изменилось.
Кроме того, глава района Юрий Васин заявил, что планы по строительству мусоросортировочного цеха так и остались планами. О возведении цеха говорил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в 2021 году. Он писал в телеграме, что цех закончат строить к концу ноября 2021 года.
Также на проблему обратила внимание глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В своем телеграме она написала, что ведомство следит за свалкой и неоднократно проводило там проверки.
По её словам, одно из исследований показало, что объект не влияет на качество воды в оросительных каналах, но в сбросном канале севернее полигона превышено количество загрязняющих веществ. Источник загрязнения находится около очистных сооружений канализации МП ЖКХ района.
Также глава ведомства добавила, что в июле еще одну проверку провели по поручению прокуратуры. Тогды выяснилось, что предприятие осуществляет деятельность в отсутствие установленных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
А в конце 2021 года на свалку обратил внимание журналист Глеб Пьяных. Он приехал в Полтавскую, чтобы рассказать о полигоне, и там его задержали полицейские. Тогда Пьяных рассказал, что полигон строится с грубыми нарушениями и оформлен с махинациями.
Юга.ру неоднократно писали о проблемах с мусорными полигонами на Кубани. Одна из самых проблемных свалок находится в Белореченском районе. Полигон переполнен в 1,5 раза, но альтернативы ему нет. Туда свозят отходы из Сочи и Горячего Ключа, Туапсинского, Белореченского и Апшеронского районов.