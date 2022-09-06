В станице Полтавской Краснодарского края жители перекрыли мусоровозам дорогу к свалке

Утром 5 сентября жители Полтавской вышли на протест и перекрыли дорогу к свалке. Они пытаются добиться от чиновников закрытия полигона

В телеграм-канале «Полтавская против свалки» 5 сентября написали, что с самого утра активисты перекрыли мусоровозам дорогу к свалке. Позже туда приехали полицейские, а к обеду образовалась пробка из грузовиков.

Как рассказала Юга.ру председатель общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Горяева, люди собрались на дороге к 8:00 и разошлись только около 20:00. Максимальное количество собравшихся достигло 30 человек.

«Терпение жителей лопнуло. Понятно, что на полигоне куча нарушений, но вопиющий момент с движением мусоровозов. Подъезд к полигону лишен транспортной развязки, он находится среди рисовых чеков. Дороги к нему узкие, сельскохозяйственные, мосты не приспособлены. И машины едут через всю станицу. С января нам в администрации рассказывают, что сделают схему движения мусоровозов, которая не будет людей беспокоить. В результате они сделали такую схему, что мусоровозы поехали по грунтовым дорогам, по спальным улочкам. Плюс они установили знаки, ограничивающие тоннаж и время приезда, но мусоровозы плюют на эти знаки. И по ночам ездят, по 6-10 машин за ночь. Роспотребнадзор зафиксировал, что уровень шума от них превышен в два раза», — сказала Горяева.

Протест жителей пытались прекратить полицейские. Люди пожаловались, что сотрудники ОМВД грубо себя вели:

«На одного парня накинулись, пытались его увести, но мы его отбили. Начали кричать и они отстали. Потом составили протоколы. Сами себе написали, подходили, в толпу фамилии кричали. Кого они в лицо знают, тому говорили, что ни них составлены протоколы и на камеру это снимали. Запугивать пытались», — добавила председатель.

Протоколы составляли по ст. 20.2 КоАП РФ (Незаконные митинги). По информации Юга.ру, материалы составили в отношении семи человек. Какое наказание им грозит — решит суд.

Люди разошлись только после того, как к ним на разговор вышел глава района Юрий Васин. По итогу встречи с жителями было решено провести гражданский сход 17 сентября. На нем глава расскажет, какие меры принимаются для ликвидации нарушений на полигоне.