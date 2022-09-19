В судах Краснодарского края рассмотрели 133 дела о дискредитации армии. Из них 73 обжаловали

За семь месяцев в судах Краснодарского края рассмотрели 133 дела о дискредитации армии РФ. Из них 73 обжаловали

С марта по сентябрь 2022 года в суды Краснодарского края поступило 133 административных дела по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил РФ). Большинство зарегистрировано в марте в Краснодаре, сообщает «Коммерсант-Кубань» со ссылкой на данные ГАС «Правосудие».

При этом 73 дела о дискредитации армии обжаловали, однако Краснодарский краевой суд чаще всего оставлял решения первых инстанций без изменений или возвращал дела без рассмотрения. По большинству дел суды вынесли постановления о назначении штрафов в размере от 15 до 50 тыс. руб.

По данным ГАС «Правосудие», Октябрьским судом Новороссийска рассмотрено одно дело по уголовной статье о дискредитации армии. Имя фигуранта не разглашается, известно лишь, что осужденный обжалует приговор в Краснодарском краевом суде. Юга.ру неоднократно писали об административных делах по новой статье.

14 марта в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что в Анапе и Туапсе вынесли первые приговоры по ст. 20.3.3 КоАП РФ. Активистов оштрафовали на 120 тыс. рублей. Одного наказали за плакат, второго — за надпись на тротуаре.

В конце марта в Краснодаре суд вынес приговор мужчине, который плюнул на баннер с изображением буквы Z. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей.

В апреле молодой человек в Краснодаре получил штраф в 30 тыс. рублей за поджог дивана. Рядом с диваном на земле он написал слово с латинской буквой Z.

В августе в Крымском райне оштрафовали полицейского на 40 тыс. рублей за высказывание своего мнения по поводу неправомерных действий своей страны на территории Украины.

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