Активистку из Краснодара арестовали на 10 суток за репост и комментарий. На свободе она пробыла один день после прошлого ареста
В Краснодаре суд приговорил активистку к 10 суткам ареста за репост в твиттере. В прошлый раз ее арестовали в конце февраля после пацифистской прогулки, в которой она не участвовала
Как писали Юга.ру, в феврале Первомайский районный суд оставил активистку Алипат Султанбегову на 20 суток в спецприемнике после пацифистской прогулки 24 февраля. Девушка не участвовала в мероприятии, а помогала людям, которых доставляли в ОВД. Она пыталась передать пакеты с едой в отделение. Там девушку задержали, но не за саму акцию, а за ее анонс (в сторис в инстаграм).
Против нее составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Отбывать наказание ее увезли в Выселковский район. 16 марта активистку освободили. 18 марта девушку снова задержали.
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19 марта адвокат Михаил Беньяш опубликовал в своем телеграм-аккаунте постановление Ленинского районного суда. В нем говорится, что Алипат Султанбегову приговорили к 10 суткам административного ареста по ст. 20.3.1. КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за репост в твиттере и комментарий к нему от 17 марта. Из материалов суда следует, что пост содержал в себе «высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям в отношении группы лиц, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства сотрудников полиции как представителей социальной группы», а комментарий девушки — «негативную оценку сотрудников полиции».
Михаил Беньяш рассказал журналисту Юга.ру, что Алипат Султанбегова «пробыла на свободе один день после предыдущего административного ареста. Ее скорее всего повезут в Усть-Лабинск».