Активистку из Краснодара арестовали на 10 суток за репост и комментарий. На свободе она пробыла один день после прошлого ареста

В Краснодаре суд приговорил активистку к 10 суткам ареста за репост в твиттере. В прошлый раз ее арестовали в конце февраля после пацифистской прогулки, в которой она не участвовала

Как писали Юга.ру, в феврале Первомайский районный суд оставил активистку Алипат Султанбегову на 20 суток в спецприемнике после пацифистской прогулки 24 февраля. Девушка не участвовала в мероприятии, а помогала людям, которых доставляли в ОВД. Она пыталась передать пакеты с едой в отделение. Там девушку задержали, но не за саму акцию, а за ее анонс (в сторис в инстаграм).

Против нее составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Отбывать наказание ее увезли в Выселковский район. 16 марта активистку освободили. 18 марта девушку снова задержали.