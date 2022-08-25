Сочинский суд вынес приговор полицейским, которые вымогали деньги и угрожали подбросить наркотики

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Двух полицейских из Сочи и их сообщника осудили за мошенничество и вымогательство

По данным следствия, в 2020 году 24-летний и 30-летний полицейские ЛУ МВД на транспорте и их 29-летний знакомый потребовали у двух местных жителей 1 млн рублей. За отказ они обещали подбросить наркотики и привлечь к уголовной ответственности за хранение и распространение веществ.

Местные жители ответили, что у них нет такой суммы и передали полицейским 90 тыс. рублей. Затем со 2 по 10 мая они передали оставшуюся сумму. 

Кроме того, 30-летний сотрудник вымогал деньги у другого сочинца, в отношении которого велось уголовное дело. Он требовал 500 тыс. рублей и обещал за эту сумму договориться с судьей заменить лишение свободы на другой вид наказания, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В итоге на мужчин завели уголовное дело по п. «а», »в» ч. 2 ст. 163 УК РФ и ч.3 ст.159 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и мошенничество). 30-летнему мужчине суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы, а его сообщникам 4,5 и 3 года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске двух сотрудников транспортной полиции задержали во время получения взятки. В конце июля за взятки задержали и отстранили от должности начальника полиции Темрюкского района.

Взятка Сочи Суд

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