Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди нашли в СИЗО. Защита чиновника пыталась добиться изменения меры пресечения, но не получилось

Краснодарский краевой суд отказался менять меру пресечения арестованному по подозрению во взяточничестве вице-мэру Кириллу Мавриди, которого в декабре увели силовики. Он будет под арестом до 3 февраля

Ранее Юга.ру писали, что из мэрии Краснодара после обысков 3 декабря увезли вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди, назначенного на эту должность 27 октября. Он должен был курировать вопросы инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства и закупок. В мэрии города эту информацию не стали комментировать. После этого о персоне вице-мэра не было никакой официальной информации.

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10 января газета «Коммерсантъ» опубликовала материал, в котором сообщается, что Кирилл Мавриди находится в СИЗО. Причем ходатайство о заключении под стражу чиновника следственный комитет внес в суд 5 декабря — через два дня после очередных обысков в мэрии Краснодара. Под арестом Мавриди будет находиться до 3 февраля. Защита пыталась опротестовать это решение в апелляции, но Краснодарский краевой суд оставил решение суда нижестоящей инстанции без изменений.

По данным суда, Кирилл Мавриди, который до назначения на пост вице-мэра занимал должность первого заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края, обвиняется в получении взятки по ч. 5 ст. 290 УК РФ в сумме 500 тыс. рублей за попустительство по службе. «Коммерсантъ» уточняет, что ранее Мавриди работал вместе с мэром Краснодара Андреем Алексеенко в администрации Туапсинского района, а с переходом Алексеенко на должность вице-губернатора Краснодарского края он занял руководящую должность в краевом департаменте строительства.

Ранее Юга.ру писали, что против Андрея Алексеенка также было возбуждено уголовное дело, но информация об этом позже исчезла как с ресурсов краевого управления СКР, так и с ресурсов федерального ведомства.

Алексеенко вменяли получение взятки в виде дорогого ружья. Стоимость оружия — 1 млн 600 тыс. рублей. По версии следствия, ружье он получил за положительное заключение о возведенной в Прикубанском округе многоэтажке.