ФАС выявила нарушения в мусорных тарифах Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

ФАС обязала регуляторов Кубани и еще 21 региона убрать из тарифов на вывоз мусора свыше 2,2 млрд рублей необоснованных расходов

9 ноября пресс-служба ФАС по Хабаровскому краю сообщила о проверке тарифов в сфере обращения с ТКО в 22 субъектах РФ. Служба выдала органам регулирования 29 предписаний об устранении нарушений. Ведомство предписало исключить из валовой выручки регоператоров свыше 2,2 млрд рублей экономически необоснованных расходов.

Поводом для санкций стали различные нарушения. Так, в Краснодарском и Приморском краях, а также в Курской и Смоленской областях регуляторы включали в тарифы расходы региональных операторов на собственное обращение с отходами с дополнительным учетом НДС.

Мусор некуда везти:

В Кировской области, Мордовии и Приморском крае в расчеты закладывали необоснованное увеличение расстояний транспортировки.

В Башкортостане расходы определяли по допсоглашению, противоречащему законодательству, а в Новосибирской области повторно заложили суммы, ранее уже признанные необоснованными.

Кроме того, антимонопольщики зафиксировали нарушения при расчете численности персонала на объектах обращения с ТКО.

Как писали Юга.ру, водители мусоровозов Новороссийска и Геленджика пожаловались Путину на долг по зарплате в 15 млн рублей.

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ФАС выявила нарушения в мусорных тарифах Краснодарского края
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