ФАС выявила нарушения в мусорных тарифах Краснодарского края

ФАС обязала регуляторов Кубани и еще 21 региона убрать из тарифов на вывоз мусора свыше 2,2 млрд рублей необоснованных расходов

9 ноября пресс-служба ФАС по Хабаровскому краю сообщила о проверке тарифов в сфере обращения с ТКО в 22 субъектах РФ. Служба выдала органам регулирования 29 предписаний об устранении нарушений. Ведомство предписало исключить из валовой выручки регоператоров свыше 2,2 млрд рублей экономически необоснованных расходов.

Поводом для санкций стали различные нарушения. Так, в Краснодарском и Приморском краях, а также в Курской и Смоленской областях регуляторы включали в тарифы расходы региональных операторов на собственное обращение с отходами с дополнительным учетом НДС.