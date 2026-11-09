Экс-замглавы Анапы обвиняют в мошенничестве на 535 млн рублей
Бывшую замглавы администрации Анапы Наталью Рябоконь будут судить по статье о превышении должностных полномочий
9 ноября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в Краснодарском крае будут судить экс-заместителя главы администрации Анапы. Речь идет о Наталье Рябоконь.
Напомним, в апреле 2026 года Рябоконь обвинили в превышении должностных полномочий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Тогда следствие утверждало, что с ноября 2022-го по декабрь 2025 года она давала указания директорам 85 образовательных учреждений заключать договоры на охрану с одной фирмой без торгов. Она контролировала исполнение указаний и обеспечивала организации привилегии. Ущерб муниципальному бюджету превысил 64,8 млн рублей.
Однако сейчас Следком представил новые данные дела. По данным следствия, количество образовательных учреждений составило 87, а сумма ущерба — более 535 млн рублей.
Читайте также:
На банковские счета Рябоконь наложен арест. Дело экс-замглавы передали в суд для рассмотрения.
Наталья Рябоконь занимала пост начальника управления образования мэрии Анапы с ноября 2022 года. В конце октября 2024 года она вошла в список 10 заместителей главы города. В ее обязанности входили координация вопросов образования, культуры, семьи и детства и по делам несовершеннолетних.
Как писали Юга.ру, 6 ноября экс-глава МЧС Кубани получил 6,5 лет колонии за поддельные документы.