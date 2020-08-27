В Краснодаре судья почти пять месяцев назад сбил велосипедиста, но уголовное дело так и не завели

26 августа стало известно о том, что в Краснодаре произошло ДТП, в котором участвовал судья

ДТП случилось 7 апреля на улице Бородинской. Произошло столкновение внедорожника, в котором ехал судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, и 29-летнего велосипедиста. Последний получил травмы, его госпитализировали.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе суда 26 августа, на днях мужчина скончался. Однако сейчас следователи выясняют, умер ли он от травм, полученных в ДТП, либо же из-за других причин. Была назначена экспертиза, проводится проверка. Как добавили в пресс-службе, уголовное дело из-за этого так и не завели. Также известно, что Захарчевского на время проверки не отстраняли от работы.

Напомним, в декабре 2019 года в краевой столице военный судья сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе.