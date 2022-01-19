Жалобы на пытки восьми жителей Кубани направили в ЕСПЧ. В России ни одно из дел не довели до приговора

В «Комитете против пыток» 19 января сообщили, что направили в Европейский суд по правам человека жалобы жителей Кубани, которые заявили о пытках со стороны правоохранителей и силовиков

Как сообщили в «Комитете против пыток», юристы организации направили в ЕСПЧ дело Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, Карена и Эрика Енгоянов, которые рассказали о пытках со стороны сотрудников полиции в Анапе. С начала расследования в деле так и не появилось подозреваемых.

Резонансная история попала в выпуск российского журналиста Юрия Дудя. О ней также сняли фильм «Крайний юг». Но в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что уголовное дело по этому случаю прекращено и оснований для отмены такого решения нет. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

Также в европейский суд направиил дело Арама Гамбаряна, которого задержали в 2017 году. По словам мужчины, его вывезли в лес силовики, где пытали и угрожали убийством, требуя сознаться в покушении на бизнесмена.

Это дело попало в исследование «Комитета против пыток». По словам юристов, на мужчину после похищения надели наручники и стали избивать. Потом некий человек «сел ему на грудь и стал задавать вопросы», периодически поливая лицо водой. Уголовное дело по этому случаю возбудили в апреле 2018 года. Но потом его два раза прекращали и 16 раз приостанавливали. В 2021 году суд обязал СК прекратить волокиту при расследовании дела.

Еще одна жалоба — жителя Туапсинского района Евгения Бунина. По данным комитета, его пригласили в полицейский участок для на беседу. После этого сотрудники полиции стали требовать сознаться в краже телефона. В итоге его избили после отказа.

После случившегося мужчину госпитализировали в больницу и диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, кровоподтек мягких тканей правой параорбитальной области [синяк под глазом — Юга.ру], ушиб мягких тканей затылка. По факту случившегося возбудили уголовное дело, но следователи не нашли состава преступления, ссылаясь на то, что мужчину не избивали в отделе полиции.

Четвертая жалоба — о случае в Краснодаре. Летом 2020 года Надежду Пупкову и Евгения Байгузина полицейский и казак приковали наручниками к столбу и оставили на жаре на два часа. По данным правоохранителей, женщина укусила сотрудника полиции за палец. Против нее возбудили уголовное дело и осудили на два года условно. Дело против полицейского и казака не возбуждалось.

Во время расследования жалобы местных жителей СК вынес четыре постановления об отказе, три из которых впоследствии отменялись как незаконные. Последнее «отказное» постановление правозащитники обжаловали в суде. В итоге суд в Краснодаре посчитал законным привязывать людей в жару к столбам.

По словам юристов комитета, все заявители пытались добиться справедливости на национальном уровне, но российские правоохранительные органы отказывались расследовать их дела.