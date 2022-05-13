На Федоровском гидроузле в Абинском районе размыло временную дамбу

Краснодарский край

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  • © Скриншот с видео t.me/krasnoarm_admin
    © Скриншот с видео t.me/krasnoarm_admin

В апреле на Федоровском гидроузле полностью разрушилась дамба на реке Кубань. После этого там начали отсыпать новую, но ее размыло течением

Ранее Юга.ру писали, что в Абинском районе рухнула плотина на Федоровском гидроузле (около хутора Прикубанского). Позже в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что там разрушились шлюзовые сооружения и участок автомобильной дороги. 27 апреля в администрации Краснодарского края рассказали о планах построить там временную дамбу.

Гидроузел использовался для орошения рисовых чеков в Красноармейском, Калининском, Крымском и Абинском районах. Газета «Коммерсантъ» писала, что из-за аварии на Федоровском гидроузле Кубань может потерять до 40% урожая риса.

12 мая глава Красноармейского района Юрий Васин в своем телеграм-аккаунте опубликовал видео с места работ на гидроузле. Он написал, что «сейчас можно заметить перелив воды через дамбу, однако это стандартная ситуация, объект был возведен с учетом перелива».

13 мая ТАСС со ссылкой на свои источники написал, что временную дамбу на Федоровском гидроузле размыло. В оперативном штабе Краснодарского края эту информацию подтвердили.

«В районе хутора Прикубанского произошло размывание временной дамбы. Угрозы подтопления жилого массива нет, эвакуация жителей района не требуется. На месте работают оперативные группы и специалисты района для принятия дальнейших решений», — говорится в сообщении.

Напомним, что разрушение произошло во время реконструкции несущих строительных конструкций плотины Федоровского гидроузла. Контракт на работы был заключен в июле 2021 года между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от имени Российской Федерации в лице федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю» и ООО «Инженерные Технологические Системы».

Абинский район Красноармейский район Сельское хозяйство

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На Федоровском гидроузле в Абинском районе размыло временную дамбу
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