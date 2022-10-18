«Предприятия стали жертвами бюрократической неразберихи». В Сочи Генпрокуратура хочет изъять земли «Мацеста чай»

Генпрокуратура РФ подала в суд иск на «Мацеста чай» и экофермы. Ведомство считает, что земли передали в аренду с нарушениями

ГК «Мацеста чай» — хозяйство замкнутого цикла, которое выращивает чай в окрестностях Сочи и перерабатывает чайный лист на собственной фабрике. Компания производит и фасует готовый продукт, а также является агротуристическим объектом. Площадь чайных плантаций ГК «Мацеста чай» составляет 170 га (листосборных и восстанавливаемых). Сбор чайного листа на 14 октября составил 240 тонн. С 2012 по 2022 годы рост составил 350% (с 54 тонн до 240).

ГК «Мацеста чай» в Сочи находится под угрозой закрытия. Дело в том, что Генпрокуратура РФ просит признать договоры аренды на землю недействительными. В ведомстве считают, что органы государственной власти передали землю в муниципальную собственность с нарушениями. Также обвинение заявило о нецелевом использовании участков.

Заместитель президента Ассоциации производителей Краснодарского чая Ирина Новикова рассказала журналисту Юга.ру, что 11 октября от Генпрокуратуры пришел иск о признании недействительными договоров аренды на все участки АО «Мацестинский чай». Иск на 170 страницах передали за три дня до первого заседания, которое прошло 14 октября.

Как объяснила Новикова, первоначально участки были предоставлены государством в бессрочное пользование. В 2005 году компания подписала договоры аренды с Росимуществом на земельные участки сельскохозяйственного назначения на 49 лет. После этого земли постановлением правительства РФ передали в муниципальную собственность. В 2010 году администрация Сочи решила подписать дополнительные соглашения к договорам аренды, изменив только арендодателя.

«Иск Генпрокуратуры адресован Росимуществу и администрации Сочи, мы являемся соответчиками. Правовая основа под этот иск подведена слабая и немотивированная, явно просматривается подтасовка фактов с грубым нарушением прав», — сказала зам президента.

Кроме того, осмотра участков скорее всего не было. Как сказала Новикова, прокуратура об осмотрах не оповещала. Сельхоздеятельность компании в 2022 и 2021 году проверял только Россельхознадзор. Также еженедельно владельцы сдают информацию о сборах чайного листа в городскую администрацию и краевой Минсельхоз.

«Мы считаем, что нарушений при оформлении договоров допущено не было. Предприятия стали жертвами бюрократической неразберихи, чудовищной ошибки, которую можно было бы решить без судебных процессов. Однако единственным решением проблемы Генпрокуратура РФ видит изъятие участков у всех сельскохозяйственных предприятий Сочи. Нам нет разницы какому ведомству платить арендную плату: федералам, муниципалам или еще кому-то. Мы не знаем, в чьих интересах действует Генпрокуратура РФ, но судя по тому, что все сельхозпредприятия получили иски, в которых обращается внимание на ошибки разных ведомств, происходит изъятие земель под разными предлогами.

Если суд удовлетворит иск, то чайные плантации будут утрачены, а уникальные сельскохозяйственные предприятия ликвидированы», — добавила Новикова.

В подобной ситуации оказался агротуристический комплекс «Ферма Экзархо». Участок для хозяйства они получили на основании договора аренды от ОАО «Мацестинский чай».