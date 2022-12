Экс-координатора «Открытой России»* Андрея Пивоварова снова перевели в краснодарское СИЗО

Юга.ру рассказывали, что политик руководил организацией «Открытая Россия»*, основанной Михаилом Ходорковским.

В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными ряд организаций, связанных с Михаилом Ходорковским. В список вошли зарегистрированные в Великобритании OR Otkrytaya Rossia, Open Russia Civic Movement, Open Russia и Institute of Modern Russia, Inc — оформленный в США. Российские власти считают, что движение «Открытая Россия» имеет отношение к этим юрлицам, а следовательно тоже является нежелательной организацией на территории РФ.

В мае 2021 года года Пивоваров объявил о ликвидации «Открытой России», а спустя четыре дня его задержали при вылете из Санкт-Петербурга и этапировали в Краснодар. Причиной стал репост краснодарской активистки Яны Антоновой на официальной странице политика.

* — признана Минюстом России нежелательной организацией.