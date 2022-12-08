Экс-координатора «Открытой России»* Андрея Пивоварова снова перевели в краснодарское СИЗО

Краснодарский край

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  • © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Политика Андрея Пивоварова должны этапировать в колонию. Пока его перевели в краснодарское СИЗО

Бывшего руководителя «Открытой России» Андрея Пивоварова временно перевели в СИЗО-1 Краснодара из Ахтарска, сообщила команда политика в телеграме.

«По закону его должны отправить отбывать наказание в колонию общего режима около Санкт-Петербурга», — написали в соцсети. 

В какую именно колонию отправят Пивоварова — пока неизвестно. 

Напомним, в июле Ленинский суд Краснодара признал виновным российского политика Андрея Пивоварова в руководстве нежелательной организацией. В качестве наказания ему назначили 4 года колонии общего режима. Обвинение просило для Пивоварова пять лет лишения свободы. При этом, согласно комментарию к статье, к уголовной ответственности не могут привлекать тех, кто добровольно прекратил участие в организации.

«Какая разница, что говорит этот парень в клетке»:

Юга.ру рассказывали, что политик руководил организацией «Открытая Россия»*, основанной Михаилом Ходорковским. 

В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными ряд организаций, связанных с Михаилом Ходорковским. В список вошли зарегистрированные в Великобритании OR Otkrytaya Rossia, Open Russia Civic Movement, Open Russia и Institute of Modern Russia, Inc — оформленный в США. Российские власти считают, что движение «Открытая Россия» имеет отношение к этим юрлицам, а следовательно тоже является нежелательной организацией на территории РФ.

В мае 2021 года года Пивоваров объявил о ликвидации «Открытой России», а спустя четыре дня его задержали при вылете из Санкт-Петербурга и этапировали в Краснодар. Причиной стал репост краснодарской активистки Яны Антоновой на официальной странице политика.

* — признана Минюстом России нежелательной организацией.

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