Дело сочинских воспитателей, которые избивали детей, направят в суд

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

СК предъявил обвинение воспитателям из Сочи и готовит дело для передачи в суд

Двум воспитателям из частного детсада в Сочи предъявили обвинения в истязании детей. Одну из них также обвиняют в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, двое воспитателей в январе 2021 систематические избивали детей руками и ногами, оскорбляли их. О ситуации стало известно в начале октября 2022 года, когда родители разместили видеозаписи с камер наблюдения в соцсетях. 

После этого на 53-летнюю заведующую детсада завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание малолетней). В отношении другого 38-летнего воспитателя решался вопрос о возбуждении дела по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Детский сад закрыли.

Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом. Уголовные дела передадут в суд. Расследование контролирует глава краевого СК Андрей Маслов.

Как писали Юга.ру, в станице Отрадной уволилась учительница, которая залила в рот восьмикласснику жидкое мыло. На педагога хотели завести уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Детские сады Следственный комитет Сочи Суд

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Дело сочинских воспитателей, которые избивали детей, направят в суд
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