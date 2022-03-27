На Кубани уволили 12 росгвардейцев за отказ участвовать в «спецоперации». Они через суд требуют восстановления на службе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кубанские росгвардейцы, уволенные за отказ ехать на «спецоперацию», 29 марта попытаются оспорить это решение в суде

Адвокат правозащитной организации «Агора» Павел Чиков 24 марта сообщил в своем телеграм-канале, что 12 бойцов Росгвардии из Краснодара отказались ехать в Украину на «спецоперацию». За это их уволили со службы.

По словам Чикова, отряд ОМОНа Росгвардии «Пластун» с 6 февраля находился на учениях в Крыму. 25 февраля командир отряда дал приказ о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины. Отказ выполнять приказ бойцы объяснили незаконностью.

Их прямые обязанности ограничивались территорией России. Ни у одного не было с собой загранпаспорта и желания покидать страну. О командировке и ее задачах бойцов не предупреждали. Согласие они не давали.

После этого росгвардейцев вернули в Краснодар, провели в их отношении служебную проверку и уволили. Но они с этим решением оказались не согласны и подали в суд. Их интересы представляет адвокат Михаил Беньяш.

«Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины», — написал Чиков.

В своем телеграме Михаил Беньяш написал, что это росгвардейцы с нескольких разных взводов и решение не ехать в Украину каждый из них принял самостоятельно. Кроме того, после их заявления адвокату стали писать силовики, отказавшиеся участвовать в «спецоперации», со всей страны.

«В их отказе поехать должно усматриваться не политическое заявление, а просто нежелание принимать участие в «специальной операции» и нежелание быть уволенными по статье. Нежелание участвовать в «спецоперации» не является ни дисциплинарным проступком, ни правонарушением, ни вообще ничем. Это волеизъявление свободного человека», — добавил адвокат.

Юга.ру обратились за комментарием в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Там отказались комментировать произошедшее, сославшись на ст. 40 Закона РФ о СМИ. Согласно ей, отказ предоставлять информацию возможен, если она содержит гостайну.

Заседание по иску 12 сотрудников Росгвардии пройдет 29 марта в Прикубанском районном суде Краснодара. Подал иск командир взвода и его подчиненные. Кто будет судьей — неизвестно.

Росгвардия Суд

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