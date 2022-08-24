Полгода назад Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. Как СВО изменила Краснодарский край?

24 февраля рано утром Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) российских войск на территории Украины. В этот день на Кубани закрылись три из четырёх крупных аэропортов, включая краснодарский. Юга.ру собрали хронологию событий, которые произошли в Краснодарском крае за прошедшие шесть месяцев.

Февраль Сразу после того, как Росавиация ввела режим ограничения полетов в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону и Симферополе, аэропорт Сочи принял на себя основную нагрузку. Пассажиры выбирались из неработающих аэропортов, затем пытались доехать до Сочи или Минеральных Вод. Многие попали в сложную ситуацию из-за неожиданной отмены рейсов. Стоимость такси до Москвы выросла почти в два раза. РЖД запустила дополнительные поезда до Сочи и Москвы, спрос на билеты из городов ЮФО и Крыма вырос от 3 до 18 раз. В первый день СВО, по информации правозащитников, на улицах Кранодара задержали 55 человек, которые вышли с протестами. На одной из несогласованных акций также в отдел полиции доставили всех журналистов, включая редактора Юга.ру Валерию Кирсанову и корреспондента Юга.ру Никиту Зырянова, несмотря на жилеты с надписью «Пресса», редакционные задания, пресс-карты и удостоверения. Чуть позже на ежегодном заседании краевой палаты адвокатов Михаил Беньяш предложил написать президенту РФ открытое письмо с осуждением событий в Украине. Однако его открыто не поддержали. Несколько профессиональных сообществ отправили в администрацию президента письма с просьбой пересмотреть решение. В крае стали задерживать тех, кто открыто высказывает свою позицию и не согласен с руководством страны. Например, с обысками пришли к депутату из Ейска. У банкоматов собрались очереди. Центральный банк России сообщил о росте спроса на наличные и увеличил объём выданной банкам наличности.

Март После введения масштабных санкций против России, а затем и ухода целого ряда иностранных компаний в Краснодаре закрылись два официальных магазина Apple. В Адыгее закрылась IKEA. В последний день там выстроились очереди, в которых пришлось стоять по три часа. О закрытии магазинов сообщили, например, бренды Reserved и Cropp. Стала появляться информация о погибших на территории СВО российских военных. В начале марта перекрыли центр Новороссийска ради проводов погибшего генерал-майора. Также погиб замкомандующего Черноморским флотом. В России приняли новые статьи закона, в том числе в КоАП РФ по дискредитации армии. В крае появились первые дела по этой статье. Одного из первых нарушителей наказали за плакат, второго — за надпись на тротуаре. Вместе они получили штраф в 120 тыс. рублей. В стране заблокировали многие независимые СМИ, каждую пятницу Минюст объявлял иноагентами НКО, СМИ, физических лиц. В Краснодаре Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Свободные Медиа» и «Новые известия». Резонансным стал выход в прямой эфир редактора Первого канала и выпускницы КубГУ Марии Овсянниковой. Она появилась во время программы «Время» с пацифистским плакатом. После этого её увезли в отдел полиции.

Апрель 1 апреля в администрации Краснодара рассказали о том, что на сайте мэрии создали специальный раздел для беженцев, которые прибыли в город с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины. Из резервного фонда страны Кубань получила более 100 млн рублей на выплаты беженцам. Суды в крае за полтора месяца СВО рассмотрели 89 материалов по делам о пацифистских акциях и дискредитации военных. Жителя Краснодара оштрафовали за поджог дивана. По версии суда, это была протестная акция. В гимназии №92 Краснодара на уроках педагог говорила с детьми о спецоперации. Разговор записали на диктофон, после этого педагога уволили. В Мариуполе, который находится в 70 км по Азовскому морю от Ейска, в этот период шли бои. Стало известно как минимум о двух погибших там военнослужащих из Краснодарского края: 19-летнем Григории Плохих из Апшеронского района и Тимуре Машукове из Мостовского района. В СМИ появились неизвестные слова и термины, помимо уже привычных демилитаризации и денацификации. Юга.ру сделали специальный материал о том, что значит высвобождение, западная соцсеть и другие выражение новояза.

Май В начале месяца через Краснодар и Тамань прошёл автопробег «Zа мир без нацизма». Участники стартовали во Владивостоке, а закончили автопробег в Крыму. 6 мая АНО Краснодарский центр современного искусства «Типография» внесли в список иностранных агентов. Позже центр прекратил практически всю деятельность. Координаторы краснодарских беговых сообществ написали в мэрию письмо с просьбой открыть улицу Красную. Её закрыли для пешеходов еще в марте «в целях предотвращения угроз террористического характера». Когда улицу откроют, осталось неизвестным. В Армавире матери погибшего солдата местные власти передали Орден Мужества. В школах Тихорецка поставили Парты Героев в честь выпускников-военных, принявших участие в СВО. Министерство иностранных дел Латвии включило в черный список и запретило посещать страну 102 гражданам России, в том числе известным деятелям культуры. Среди них — художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

Июнь В Краснодаре на месте граффити с испанским футболистом Серхио Рамосом нарисовали портрет погибшего в Украине десантника Андрея Бурлакова. Краевые власти вручили двум вдовам погибших военные медали и документы о присвоении звания Героя РФ. Стало известно, что 1 сентября казачьему классу в Анапе присвоят имя погибшего атамана Владислава Нутрецова. Власти края рассказали о казаках-добровольцах, которые находятся в зоне СВО. Они уехали туда из Анапского, Славянского, Темрюкского, Брюховецкого, Успенского и Екатеринодарского районных казачьих обществ. В Краснодаре, Динском и Северском районах, а также в Горячем Ключе жители писали в соцсетях о странных звуках в небе. По информации местных властей, резкие, раскатистые звуки в небе — это следствие преодоления военным самолётом звукового барьера. «Декатлон» объявил о закрытии магазинов в России. В Краснодаре закрылись его филиалы и прекратилась онлайн-продажа. Об уходе с российского рынка заявила и компания InterContinental Hotel Group. Отель в Краснодаре Crowne Plaza Krasnodar-Centre продолжил работать по франшизе. Несмотря на уход отельного бренда Marriott International из России, отели в Краснодаре и Сочи также продолжили работать.

Июль В Краснодаре, Сочи, Анапе и Новороссийске открыли первые рестораны «Вкусно — и точка» взамен и на местах ушедшего из России еще в начале СВО McDonald's. Власти Кубани заявили о возможности и начале параллельного импорта автомобилей. При этом участники рынка заявили, что цены на новые автомобили сейчас выросли на 35%, а продажи упали на 56%. ЕС принял очередной, седьмой пакет санкций против России. В него попали 48 человек, в том числе спикер парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и военный комиссар региона Александр Кузнецов обсудили отправку добровольцев в Украину. Власти заявили, что в СВО участвуют более 1,5 тыс. добровольцев из Краснодарского края. В крае в разгар туристического сезона остаются закрытыми три аэропорта. На трассах почти каждый день фиксируют многокилометровые пробки. РЖД продолжает запускать новые поезда на Черноморское побережье.

Август Жители Кубани узнали о Харьковской области как о регионе, который курируют кубанские власти. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко заявил о шефстве над городом Купянском. Свой пост в телеграм-канале он начал с фразы «Россия в Харьковской области всерьез и надолго». Уже через неделю он посетил область с визитом, а через две его назначили руководить Советом министров Харьковской области. Появилась информация и о других краснодарских чиновниках на территории СВО. Внедрять российские стандарты в школы ЛНР теперь будет бывший депутат Кущёвского района. Его назначили на высокий пост в министерстве образования и науки ЛНР.