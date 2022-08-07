Заместитель атамана казаков из Новороссийска погиб в специальной военной операции

46-летний казак Николай Аристов погиб в СВО на территории Украины. Его сын — контрактник российской армии

5 августа Кубанское казачье общество сообщило о смерти одного из своих казаков во время специальной военной операции России в Украине. 46-летний заместитель атамана Новороссийского районного казачьего общества Николай Аристов погиб 29 июля. У него есть жена и сын, который служит по контракту в российской армии.

Аристов родился в Адыгее. После армии поступил в дальневосточный юридический институт МВД и дослужился до звания подполковника в полиции Хабаровской области. В 2002 году участвовал в «контртеррористической операции» на территории Дагестана. Николай переехал в Новороссийск и вступил в казачье общество после увольнения из МВД по выслуге лет. «Кубанское казачье войско выражает слова соболезнования родным и близким Николая Аристова. Он навсегда останется в памяти как верный патриот своей Родины!», — написали на сайте общества. Место смерти мужчины не называют.