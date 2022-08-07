Заместитель атамана казаков из Новороссийска погиб в специальной военной операции

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Погибший Николай Аристов © Скриншот сайта slavakubani.ru
    Погибший Николай Аристов © Скриншот сайта slavakubani.ru

46-летний казак Николай Аристов погиб в СВО на территории Украины. Его сын — контрактник российской армии

5 августа Кубанское казачье общество сообщило о смерти одного из своих казаков во время специальной военной операции России в Украине. 

46-летний заместитель атамана Новороссийского районного казачьего общества Николай Аристов погиб 29 июля. У него есть жена и сын, который служит по контракту в российской армии.

«Не переживай, мама, я не там»:

Аристов родился в Адыгее. После армии поступил в дальневосточный юридический институт МВД и дослужился до звания подполковника в полиции Хабаровской области. В 2002 году участвовал в «контртеррористической операции» на территории Дагестана. 

Николай переехал в Новороссийск и вступил в казачье общество после увольнения из МВД по выслуге лет. 

«Кубанское казачье войско выражает слова соболезнования родным и близким Николая Аристова. Он навсегда останется в памяти как верный патриот своей Родины!», — написали на сайте общества.

Место смерти мужчины не называют. 

Как писали Юга.ру, ранее в Новороссийске колледжу присвоили имя генерала Суховецкого, погибшего в Украине. 

Казачество Кубанское казачье войско Новороссийск смерть

Новости

В Краснодаре при пожаре в хозпостройке погиб человек
В Краснодаре уволили водителя маршрутки, который замахнулся на пассажиров обрезком трубы
Заместитель атамана казаков из Новороссийска погиб в специальной военной операции
В Краснодаре автомобиль столкнулся с трамваем на улице Московской
«День русских богатырей» и «Молодёжный уикенд». В Краснодаре проведут творческий фестиваль выходного дня
В Краснодаре в парках можно будет посмотреть семейный фильм и выступление цыганского ансамбля

Лента новостей

Сталинский ампир, байки из склепа и известные бизнес-династии
5 августа, 18:01
Сталинский ампир, байки из склепа и известные бизнес-династии
Подборка необычных экскурсий по Краснодару
«Секс каждый день — это не любовь, это насилие»
3 августа, 17:05
«Секс каждый день — это не любовь, это насилие»
История краснодарки, которая сбежала от бывшего мужа и борется за детей
От «медного» интернета до технологий с «умной начинкой»
5 августа, 17:59 Партнерский
От «медного» интернета до технологий с «умной начинкой»
Как «Ростелеком» улучшает качество обслуживания в Краснодарском крае

Реклама на сайте