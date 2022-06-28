Британский гостиничный оператор Crowne Plaza Krasnodar решил уйти из России. Узнали, что будет с отелем в Краснодаре

Компания InterContinental Hotel Group решила покинуть российский рынок из-за военной спецоперации в Украине. В Краснодаре есть отель этой группы, но закрываться он не будет

27 июня «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» написал, что британский оператор отеля Crowne Plaza Krasnodar принял решение уйти из России и находится в процессе прекращения всех операций в стране. Это случилось из-за санкций, которые наложили на Россию на фоне специальной военной операции. Ранее компания приостановила инвестиции в Россию и открытие новых отелей в стране. В апреле оператор сообщил, что сеть обсуждает вопрос о продаже своего бизнеса в России.

Напомним, в декабре 2019 года бывший отель «Интурист» в Краснодаре начал работать под новым брендом — Crowne Plaza Krasnodar-Centre.

Как рассказал Юга.ру представитель отеля, никакого закрытия на фоне заявлений британского оператора не планируется. «Пока никаких официальных документов от британской стороны мы не получали, продолжаем работать (по франшизе) в штатном режиме. Дело в том, что новость о намерении уйти из России есть, но сам факт еще не свершился. Никаких закрытий не будет однозначно. Мы продолжим работать либо в рамках франшизы, либо уже без их участия», — рассказал представитель отеля.

В июне сеть отелей Marriott International (тоде есть в Краснодаре) приостановила все операции на российском рынке. В службе размещения красноарского отеля рассказали, что он функционирует в штатном режиме и больше не является частью портфолио Marriott International.