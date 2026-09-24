Прокуратура запросила 21 год колонии для экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

24 сентября издание «Ъ» сообщило , что обвинение запросило 21 год колонии строгого режима для бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Экс-главу курорта обвиняют в получении взяток на сумму свыше 300 млн рублей, растрате и легализации преступных доходов (всего семь эпизодов). Помимо лишения свободы, гособвинитель потребовал оштрафовать Копайгородского на 500 млн рублей, лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством», запретить занимать руководящие должности во власти на 15 лет, конфисковать изъятые 319,7 млн рублей как эквивалент взяток, полностью удовлетворить иск мэрии Сочи к фигурантам.

Для его супруги, Янины Копайгородской, которую обвиняют в пособничестве, прокурор запросил 16 лет колонии общего режима и штраф в 500 млн рублей. Для третьего фигуранта, Александра Пасунько (его обвиняют в давлении на свидетеля), гособвинение запросило штраф в 200 тыс. рублей.

По версии следствия, девелоперы платили Копайгородскому за покровительство. В частности, один крупный застройщик передал градоначальнику 35 млн рублей на покупку дома и земли, а затем ежемесячно платил по 2,5 млн рублей (всего еще 56,5 млн рублей). Другой застройщик передал мэру 90 млн рублей.

Судебный процесс идет с марта 2026 года. Супруги Копайгородские вину не признают. Ранее, в январе 2026 года, Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры уже изъял у семьи бывшего мэра имущество на 1,6 млрд рублей.



Напомним, что Алексей Копайгородский ушел с должности главы Сочи 14 мая 2024 года. Позже стало известно, что он отправился на СВО. Однако в сентябре того же года его арестовали. Ранее в СМИ писали, что ему грозит до 9 лет лишения свободы. В январе 2025 года следователи обвинили бывшего чиновника в получении взятки.