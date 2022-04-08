Кубань получит более 100 млн рублей на выплаты беженцам из Донбасса и Украины
Правительство РФ увеличило финансирование на единоразовые выплаты беженцам из ДНР и ЛНР. Деньги регион получит из резервного фонда
Правительство выделило около 600 млн рублей регионам на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины, сообщает ТАСС. Речь идет о единоразовых выплатах по 10 тыс. рублей на человека. Федеральные деньги получат:
- Курская область — около 59 млн рублей;
- Воронежская область — 118,8 млн рублей;
- Белгородская область — 86,7 млн рублей;
- Ставропольский край — 61,6 млн рублей;
- Брянская область — 80,9 млн рублей;
- Краснодарский край — 103,7 млн рублей;
- Крым — 88,9 млн рублей.
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