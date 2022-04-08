Кубань получит более 100 млн рублей на выплаты беженцам из Донбасса и Украины

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Правительство РФ увеличило финансирование на единоразовые выплаты беженцам из ДНР и ЛНР. Деньги регион получит из резервного фонда

Правительство выделило около 600 млн рублей регионам на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины, сообщает ТАСС. Речь идет о единоразовых выплатах по 10 тыс. рублей на человека. Федеральные деньги получат:

  • Курская область — около 59 млн рублей;
  • Воронежская область — 118,8 млн рублей;
  • Белгородская область — 86,7 млн рублей;
  • Ставропольский край — 61,6 млн рублей;
  • Брянская область — 80,9 млн рублей;
  • Краснодарский край — 103,7 млн рублей;
  • Крым — 88,9 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали, что Правительство России обязало Кубань, Ростовскую область и Крым принять почти 15 тыс. беженцев.

Сейчас на сайте мэрии Краснодара открыт раздел с информацией для беженцев из Украины, ЛНР и ДНР. Он доступен по следующей ссылке

Беженцы Деньги Украина

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