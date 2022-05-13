Краснодарский центр современного искусства «Типография»* оспорит решение Минюста РФ о признании их иноагентом
Вечером 6 мая АНО Краснодарский центр современного искусства «Типография»* внесли в список иностранных агентов. Сейчас центр ищет юристов, чтобы оспорить это решение
Ранее Юга.ру писали, что 6 мая Минюст РФ внес краснодарскую «Типографию»* в реестр НКО-иноагентов. Что послужило поводом для этого, не сообщается. Сам центр отменил все публичные мероприятия и выставки еще 7 марта.
Один из учредителей «Типографии»* сказал, что центр не получал финансирование из-за рубежа и не затрагивал политические темы.
13 мая Юга.ру стало известно, что в Краснодаре прошло собрание учредителей, попечителей и художников «Типографии»*. На собрании было принято решение освободить прежнее помещение (на улице Зиповской, 5/33). Для имущества центра, аппаратуры, мебели и книг из библиотеки найдут временное место для хранения.
«Никакой другой деятельности, кроме участия в суде, «Типография»* вести не будет. Патроны (попечители) прекращают платить взносы. Коллектив «Типографии»* благодарит тысячи людей, которые в разное время за прошедшие 10 лет были причастны к ее деятельности, всячески поддерживали, посещали выставки и мероприятия, писали отзывы и помогали распространять информацию. Особая благодарность нашему арендодателю — компании «Медилекс» и Андрею Александровичу Шкарабурову, Музею современного искусства «Гараж» и Антону Белову», — сказал один из учредителей центра Евгений Руденко.
* — АНО Краснодарский центр современного искусства «Типография» внесен в реестр НКО-иноагентов 6 мая 2022 года.