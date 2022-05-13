Краснодарский центр современного искусства «Типография»* оспорит решение Минюста РФ о признании их иноагентом

Вечером 6 мая АНО Краснодарский центр современного искусства «Типография»* внесли в список иностранных агентов. Сейчас центр ищет юристов, чтобы оспорить это решение

Ранее Юга.ру писали , что 6 мая Минюст РФ внес краснодарскую «Типографию»* в реестр НКО-иноагентов. Что послужило поводом для этого, не сообщается. Сам центр отменил все публичные мероприятия и выставки еще 7 марта.

Один из учредителей «Типографии»* сказал, что центр не получал финансирование из-за рубежа и не затрагивал политические темы.

13 мая Юга.ру стало известно, что в Краснодаре прошло собрание учредителей, попечителей и художников «Типографии»*. На собрании было принято решение освободить прежнее помещение (на улице Зиповской, 5/33). Для имущества центра, аппаратуры, мебели и книг из библиотеки найдут временное место для хранения.