В своем телеграм-канале Алексеенко уточнил, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил ему координировать «шефство, которое Краснодарский край взял над Харьковской областью». Об этом написал и сайт краевой администрации.

Также мэр Краснодара рассказал, что вместе с рабочей группой он пообщался с главой временной гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Он узнавал, в чем нуждаются жители территории прежде всего, и сказал, что «в приоритете — лекарства, продукты питания, особенно консервы, крупы, мука, стройматериалы». Чиновник заявил, что первые 50 тонн гуманитарного груза доставили в Купянск 29 июля.

«Россия пришла в Харьковскую область всерьёз и надолго. И, конечно же, мы будем помогать в её восстановлении. Очень рассчитываю на помощь всех краснодарцев. Уже сейчас к сбору гуманитарной помощи подключились общественные организации, представители бизнеса. Удалось пообщаться с жителями Купянска. Они верят в нас, ждут помощи», — высказался Алексеенко.