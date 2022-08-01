«Россия в Харьковской области всерьез и надолго». Мэр Краснодара собирает гуманитарную помощь городу в зоне спецоперации
30 июля мэр Краснодара Андрей Алексеенко объявил сбор гуманитарной помощи городу Купянску в Харьковской области, где проходит специальная военная операция
В своем телеграм-канале Алексеенко уточнил, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил ему координировать «шефство, которое Краснодарский край взял над Харьковской областью». Об этом написал и сайт краевой администрации.
Также мэр Краснодара рассказал, что вместе с рабочей группой он пообщался с главой временной гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Он узнавал, в чем нуждаются жители территории прежде всего, и сказал, что «в приоритете — лекарства, продукты питания, особенно консервы, крупы, мука, стройматериалы». Чиновник заявил, что первые 50 тонн гуманитарного груза доставили в Купянск 29 июля.
«Россия пришла в Харьковскую область всерьёз и надолго. И, конечно же, мы будем помогать в её восстановлении. Очень рассчитываю на помощь всех краснодарцев. Уже сейчас к сбору гуманитарной помощи подключились общественные организации, представители бизнеса. Удалось пообщаться с жителями Купянска. Они верят в нас, ждут помощи», — высказался Алексеенко.
Украина — Россия:
За последние месяцы многие регионы РФ объявили о помощи муниципалитетам Донецкой и Луганской народных республик. 31 мая «Ведомости» пояснили: «О запуске этого процесса по решению президента 19 мая заявлял первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, курирующий ДНР и ЛНР со стороны Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 мая уточнял, что регионы могут сами оказывать поддержку ДНР и ЛНР, юридических документов для этого не требуется: «Регионы по своему усмотрению <...> могут брать в подшефные другие регионы». В координации этой работы тем не менее участвует Москва».
30 июля РБК написал, что «37 российских регионов согласились помочь в восстановлении пострадавших районов ДНР и ЛНР. Пока речь идет о тех районах, которые уже контролируются российскими войсками и народной милицией. Еще два региона собрались сотрудничать с районами Запорожской области, часть которой также находится под контролем российских военных».
Юга.ру направили краевой и городской администрациям вопросы о том, как организовано шефство над Купянском в Краснодаре и из какого бюджета выделены деньги.
Как сообщали Юга.ру, 24 июня в Краснодаре чиновники передали награды семьям погибших в Украине добровольцев из Анапского, Славянского, Темрюкского, Брюховецкого, Успенского и Екатеринодарского районных казачьих обществ.
27 июля чиновники обсудили участие более 1,5 тыс. добровольцев Краснодарского края в СВО в Украине. Военный комиссар региона Александр Кузнецов заявил, что «Жители сами приходят в военкоматы, и мы реализуем их законное право стать добровольцами».