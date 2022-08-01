«Россия в Харьковской области всерьез и надолго». Мэр Краснодара собирает гуманитарную помощь городу в зоне спецоперации

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

30 июля мэр Краснодара Андрей Алексеенко объявил сбор гуманитарной помощи городу Купянску в Харьковской области, где проходит специальная военная операция

В своем телеграм-канале Алексеенко уточнил, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил ему координировать «шефство, которое Краснодарский край взял над Харьковской областью». Об этом написал и сайт краевой администрации.

Также мэр Краснодара рассказал, что вместе с рабочей группой он пообщался с главой временной гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Он узнавал, в чем нуждаются жители территории прежде всего, и сказал, что «в приоритете — лекарства, продукты питания, особенно консервы, крупы, мука, стройматериалы». Чиновник заявил, что первые 50 тонн гуманитарного груза доставили в Купянск 29 июля.

«Россия пришла в Харьковскую область всерьёз и надолго. И, конечно же, мы будем помогать в её восстановлении. Очень рассчитываю на помощь всех краснодарцев. Уже сейчас к сбору гуманитарной помощи подключились общественные организации, представители бизнеса. Удалось пообщаться с жителями Купянска. Они верят в нас, ждут помощи», — высказался Алексеенко.

Украина — Россия:

За последние месяцы многие регионы РФ объявили о помощи муниципалитетам Донецкой и Луганской народных республик. 31 мая «Ведомости» пояснили: «О запуске этого процесса по решению президента 19 мая заявлял первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, курирующий ДНР и ЛНР со стороны Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 мая уточнял, что регионы могут сами оказывать поддержку ДНР и ЛНР, юридических документов для этого не требуется: «Регионы по своему усмотрению <...> могут брать в подшефные другие регионы». В координации этой работы тем не менее участвует Москва».

30 июля РБК написал, что «37 российских регионов согласились помочь в восстановлении пострадавших районов ДНР и ЛНР. Пока речь идет о тех районах, которые уже контролируются российскими войсками и народной милицией. Еще два региона собрались сотрудничать с районами Запорожской области, часть которой также находится под контролем российских военных».

Юга.ру направили краевой и городской администрациям вопросы о том, как организовано шефство над Купянском в Краснодаре и из какого бюджета выделены деньги.

Как сообщали Юга.ру, 24 июня в Краснодаре чиновники передали награды семьям погибших в Украине добровольцев из Анапского, Славянского, Темрюкского, Брюховецкого, Успенского и Екатеринодарского районных казачьих обществ. 

27 июля чиновники обсудили участие более 1,5 тыс. добровольцев Краснодарского края в СВО в Украине. Военный комиссар региона Александр Кузнецов заявил, что «Жители сами приходят в военкоматы, и мы реализуем их законное право стать добровольцами».

Андрей Алексеенко Беженцы Благотворительность Вениамин Кондратьев Волонтеры смерть Украина

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